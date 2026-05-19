Ngày 19-5, Sở Y tế TPHCM cho biết trước thông tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, ngành y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập thành phố.

Trường hợp mắc bệnh chỉ được xuất viện hoặc di chuyển khi có ít nhất hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau tối thiểu 48 giờ.

Theo Sở Y tế, dù WHO chưa khuyến cáo áp đặt hạn chế đi lại và thương mại quốc tế do chưa đủ cơ sở khoa học và có thể ảnh hưởng kinh tế – xã hội, ngành y tế TPHCM vẫn yêu cầu tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) được giao tiếp tục siết chặt giám sát tại cửa khẩu, tập trung theo dõi dấu hiệu bất thường về sức khỏe người nhập cảnh; khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại; phối hợp lực lượng hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế để phát hiện sớm ca nghi ngờ; đồng thời chuẩn bị sẵn quy trình cách ly, xử lý và vận chuyển an toàn.

Theo ngành y tế, phát hiện sớm ca nghi ngờ là yếu tố then chốt trong kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu.

WHO khuyến cáo người tiếp xúc gần với ca bệnh cần theo dõi sức khỏe trong 21 ngày và hạn chế di chuyển quốc tế trong thời gian này. Trường hợp mắc bệnh chỉ được xuất viện hoặc di chuyển khi có ít nhất hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau tối thiểu 48 giờ.

Song song đó, TPHCM tiếp tục duy trì tập huấn, cập nhật quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý ca nghi ngờ tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm nâng cao năng lực ứng phó.

Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ thường xuyên cập nhật khuyến cáo từ WHO và Bộ Y tế, đồng thời đánh giá nguy cơ để triển khai phương án phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe người dân.

WHO phân nhóm khuyến cáo theo mức độ nguy cơ. Với quốc gia đang có dịch như Congo và Uganda, cần kích hoạt cơ chế khẩn cấp, kiểm tra xuất cảnh, cách ly ca bệnh và hạn chế di chuyển quốc tế với người tiếp xúc gần trong 21 ngày. Các quốc gia lân cận cần nâng cao sẵn sàng ứng phó, thiết lập cơ chế điều phối biên giới và xử lý ca nghi ngờ trong vòng 24 giờ. Với các quốc gia không có biên giới, WHO không khuyến cáo hạn chế đi lại, đồng thời nhấn mạnh tăng cường thông tin du lịch, hỗ trợ y tế và không sàng lọc nhập cảnh diện rộng tại sân bay ngoài vùng dịch.



