Liên quan đến vụ việc người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh bị cướp điện thoại, sau đó người này tử vong tại nhà riêng gây bàng hoàng dư luận, nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.T.T. (sinh năm 1979, ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/9 tại trước nhà số 4, khu phố Hướng Bình 1, phường Long An.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, ngày 24/9, UBND phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đã có báo cáo về vụ việc. Cơ quan chức năng đã xác định được đôi nam nữ đi xe máy có hành vi cướp tài sản của chị T., đó là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) cùng Thị Trúc (SN 1993, quê An Giang). Lực lượng chức năng sau đó đã đưa Trúc về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trúc khai nhận vào ngày 21/9, đối tượng cùng Đạt thuê nhà nghỉ ở phường Long An rồi bàn nhau đi cướp tài sản.

Đối tượng Thị Trúc. (Ảnh: Báo Dân trí)

Đối tượng Đạt đang bỏ trốn. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Trúc và Đạt đến sạp bán thịt heo của chị T. Lúc này, Trúc giải vờ mua ổi rồi giật điện thoại của nạn nhân, Đạt rồ ga phóng đi. Thực hiện hành vi xong, cả hai đem chiếc điện thoại đi cầm cố được 300.000 đồng.

Sau đó, đôi nam nữ tiếp tục thuê nhà nghỉ ở khu vực cầu Ván. Đạt tiếp tục rủ Trúc đi bệnh viện tìm tài sản trộm cắp vào sáng ngày 23/9 nhưng Trúc từ chối. Sau đó, Đạt bỏ đi đâu không rõ.

Chiều ngày 23/9, chị Nguyễn Thị Mộng Trinh (SN 1983, ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh) đã đến Công an phường Long An trình báo sự việc chị gái là chị N.T.T.T. bị cướp điện thoại vào chiều ngày 21/9. Đau xót hơn, đến sáng ngày 22/9, gia đình phát hiện chị T. đã tử vong.

Camera ghi lại hình ảnh Trúc và Đạt thực hiện hành vi cướp tài sản của chị T.

Được biết, chị T. bị sốt bại liệt từ nhỏ dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, được xác định là tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. Chị T. không có chồng con, sống cùng mẹ già 68 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm Đạt và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội vô cùng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh Trúc và Đạt dàn cảnh cướp điện thoại của chị T. Thời điểm xảy ra sự việc, chị T. chỉ biết hô: "Cướp, cướp" chứ không thể phản ứng gì nhiều hơn do bị khuyết tật.

Dư luận rất phẫn nộ trước hành động của 2 đối tượng và mong 2 đối tượng này sớm bị pháp luật nghiêm trị.