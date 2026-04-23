TPHCM sẽ có thêm 5 trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10 trong năm nay

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM kiểm tra dự án Trường THPT Đông Hưng Thuận, khu vực quận 12 cũ.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM đã thông tin, 5 trường THPT mới dự kiến sẽ đưa vào hoạt động và tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027 tại TPHCM, gồm: 2 trường mới hoàn toàn và 3 trường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ trụ sở cũ. Cụ thể:

Trường THPT khu vực Phú Mỹ, tại khu vực 2 Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là trường mới hoàn toàn, đã hoàn thành chờ bàn giao để đưa vào sử dụng.

Trường THPT khu vực phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ. Là dự án trường THPT mới hoàn toàn, đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Trường THPT khu vực Dĩ An, khu vực 2 Bình Dương. Đây là dự án cải tạo sửa chữa từ Trường Trung cấp Nghề Dĩ An cũ; Trường TH-THCS-THPT chuyển đổi từ trụ sở UBND quận 12 cũ; Trường THPT chuyển đổi từ trụ sở UBND quận Tân Phú cũ.

Hiện nay Sở Tài chính đang hướng dẫn các địa phương bàn giao mặt bằng tại 3 đơn vị chuyển đổi từ trụ sở cũ, hoàn thành bàn giao trước ngày 30/4. Dự kiến, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm học 2026-2027, mỗi trường sẽ tuyển sinh 15 lớp 10, tạo thêm cơ hội học tập trường công lập cho con em nhân dân địa phương, giải tỏa áp lực tại các địa bàn đông dân cư, góp phần tạo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố, thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường.

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM có 175 trường THPT công lập ở cả 3 khu vực.

Việc TPHCM dự kiến sẽ có thêm 5 trường THPT mới, tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027 với số lớp dự kiến lên đến 75 lớp 10, tương đương với 3.375 chỉ tiêu lớp 10, sẽ giúp giải quyết không nhỏ áp lực về chỗ học trường công lập cho con em nhân dân trên địa bàn, giảm áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đặc biệt khi năm nay thành phố ước tính có tới gần 170.000 học sinh lớp 9 sẽ bước vào lớp 10, tăng thêm hơn 42.000 học sinh so với năm học trước.