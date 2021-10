TPHCM: Học sinh xã đảo Thạnh An có thể đi học trực tiếp từ 11/10

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, 2 trường ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ là Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có đoàn khảo sát các tiêu chí an toàn của 2 trường.

Qua khảo sát, Sở đã yêu cầu thực hiện thêm một số nội dung phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo phương án, Cần Giờ chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 với khoảng 240 em và 60 giáo viên.

Số lượng này đảm bảo đủ điều kiện an toàn để có thể dạy và học trực tiếp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin tại buổi họp báo chiều 7/10. Ảnh T.Nhân

Ông Hiếu thông tin, tỉ lệ học sinh học tập trên internet ở khối THPT đạt 99,8%. Ở khối THCS, số học sinh học trực tuyến đạt tỉ lệ 97,9% và cấp tiểu học đạt 97,73%.

Cũng theo ông Hiếu, cấp tiểu học hiện có hơn 30 nghìn em còn kẹt lại ở các tỉnh, thành khác. Trong số này, có hơn 5.000 em chưa có thiết bị đang học tạm tại các trường tiểu học tỉnh, thành phố khác, số còn lại tham gia học trực tuyến theo trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cho biết, hiện có hơn 1.500 cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly, điểm tiêm chủng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Hiện mới có khoảng 150 trường được bàn giao lại để khử khuẩn, chuẩn bị cho việc rà soát, sửa chữa.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT chia sẻ thêm, dự kiến khoảng giữa tháng 11, các quận, huyện sẽ hoàn tất chuyển giao trường học.

Như vậy, ngành GD&ĐT sẽ có hơn 1 tháng để sửa chữa, khắc phục, hoàn chỉnh nhằm đảm bảo dạy và học trực tiếp.

Dự kiến đầu tháng 1/2022, học sinh TPHCM có thể đồng loạt trở lại trường khi được UBND thành phố cho phép và các trường đảm bảo bộ tiêu chí an toàn trường học.