TPHCM dự kiến 3 giai đoạn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM).

Theo dự thảo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” đang được Sở GD&ĐT TPHCM lấy ý kiến bao gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2025-2030): Xây dựng nền tảng và chuẩn hóa, triển khai có trọng điểm-Đặt nền móng vững chắc để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên, tạo nhu cầu giao tiếp và thói quen sử dụng tiếng Anh trong trường học. Chuẩn hóa chương trình, đội ngũ, hạ tầng và xây dựng mô hình thí điểm chất lượng cao.

Giai đoạn 2 (2030-2040): Mở rộng và tăng cường, hình thành hệ sinh thái tiếng Anh-Mở rộng quy mô sử dụng tiếng Anh trong dạy học và hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú trong hệ thống giáo dục. Tạo môi trường ổn định, rộng rãi và liên tục để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ sử dụng thường xuyên trong trường học.

Giai đoạn 3 (2040-2045): Hoàn thiện và nâng cao, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong môi trường giáo dục tại TPHCM-Tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phổ biến và trở thành một phần trong văn hóa học đường. Hệ sinh thái tiếng Anh được hoàn thiện, khẳng định vị thế của TPHCM là trung tâm giáo dục-kinh tế-tài chính của khu vực châu Á.

Dự thảo cũng xác định 4 bước để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, gồm:

Nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường; chuẩn hóa chương trình từ tiểu học đến THPT theo chuẩn quốc tế; chuẩn hóa chuẩn đầu ra tiếng Anh phù hợp với từng ngành, chương trình đào tạo đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học theo yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế. Bồi dưỡng, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế về giáo dục ngoại ngữ. Gắn chuẩn tiếng Anh với yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo, công tác xếp hạng và đánh giá uy tín cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học.

Mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh ngoài nhà trường. Khuyến khích các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, trao đổi học sinh, sinh viên; tổ chức các câu lạc bộ, sự kiện bằng tiếng Anh. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế; chương trình đào tạo của các trường đại học thuộc top 100 trên thế giới.

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi phát triển nền tảng học tập trực tuyến, kho học liệu số song ngữ. Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ học tiếng Anh.

Thí điểm và nhân rộng. Thí điểm ở các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và khu vực. Đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh lộ trình và nhân rộng mô hình.