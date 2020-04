TP.HCM: Đánh bảo vệ khi được nhắc nhở đeo khẩu trang, nam thanh niên bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ

Ngày 11/4, Công an quận 7 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân (SN 1997, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Thanh niên đánh bảo vệ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 30/3, tại khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này, ông Hà Ngọc Gia - nhân viên bảo vệ Công ty Yuki 24h đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu dân cư Phú Mỹ đã đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang.

Tuy nhiên Huân không thực hiện và dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả ban đầu xác định, ông Gia đã thi hành các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ, Ban Điều hành khu phố và Công ty chủ quản giao nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không thật sự cần thiết, đeo khẩu trang và cấp tụ tập quá 2 người, bảo đảm yêu cầu giãn cách tối thiểu 2 mét giữa người với người theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, khi ông Gia nhắc nhở Huân thì Huân không chấp hành mà còn có hành vi chống đối.

Xét thấy hành vi của Huân có dấu hiệu phạm tội Chống người thi hành công vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Anh Huân để điều tra, xử lý theo tinh thần tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.