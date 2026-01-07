TP.HCM: Đăng tin cho thuê nhà, người phụ nữ bị Nguyễn Đình Vấn sinh năm 1996 lừa hơn 7,4 tỷ đồng

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại phường An Nhơn.

Theo điều tra, tháng 8/2025, chị D. (SN 1978, ngụ phường An Nhơn) có đăng tải thông tin cho thuê nhà trên 1 trang web. Sau đó, chị nhận được liên hệ từ 1 người đàn ông thông qua tài khoản mạng xã hội để hỏi thuê; sau đó chuyển sang liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin khác.

Quá trình trao đổi, người đàn ông thường chia sẻ hình ảnh, thông tin về công việc, cuộc sống nhằm tạo dựng lòng tin, tạo mối quan hệ thân thiết.

Một tháng sau, người này hướng dẫn chị D truy cập web “starslatme.com”, giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia. Ban đầu, người này cung cấp tài khoản của mình, hướng dẫn chị D. thao tác mua - bán để chứng minh việc đầu tư có lợi nhuận cao.

Sau khi thấy tài khoản này phát sinh lợi nhuận, chị D. được người đàn ông đề nghị tạo tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm sinh lời.

Trong 1 tháng, chị D. làm theo hướng dẫn của người đàn ông và nhân viên của bộ phận “chăm sóc khách hàng” trên website; đồng thời, chị nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Các giao dịch được thực hiện qua nhiều ngân hàng khác nhau, đứng tên cá nhân và doanh nghiệp.

Tổng số tiền chị D. đã chuyển là hơn 7,4 tỷ đồng. Đáng nói, các đối tượng từng chuyển trả lại một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, khiến chị D. tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi tài khoản trên web hiển thị số dư lên đến hơn 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa tài khoản.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị D. không tiếp tục chuyển tiền và không thể liên lạc được với đối tượng nên đã đến Công an trình báo.

Nhận tin, Công an điều tra truy xét xác định Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai, không có nơi cư trú ổn định) là một trong những đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển - nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo. Làm việc với Công an, Vấn khai được Cao Bá Huy (SN 1973, trú phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng nước ngoài tại khu vực Bavet.

Vấn và Huy chính là các đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo chị D. như kể trên. Tại Campuchia, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài.

Quá trình làm việc, Vấn nhận thức được các giao dịch này phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công. Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn cùng Huy đã bàn bạc, thống nhất “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản trước khi các đối tượng nước ngoài phát hiện. Sau khi về Việt Nam, Vấn đã tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mở rộng, Công an xác định Huy là đối tượng giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền hoa hồng theo tháng. Hiện Huy đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đồng thời, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Vấn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Phòng PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.