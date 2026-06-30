TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10, cao nhất 24,75

Ngày 30/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Điểm chuẩn của các trường như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM năm 2026.

Đây là điểm của tổng ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Nguyện vọng của các em được xét theo thứ tự. Căn cứ chỉ tiêu từng trường, Sở xét từ trên xuống dưới cho đến khi đủ học sinh, nguyên tắc là điểm chuẩn nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước.

Kỳ thi năm nay có 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập (đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM).

Năm nay, hơn 1.500 học sinh TP.HCM được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Trong đó, 100 em được tuyển thẳng nhờ thành tích thể thao cấp quốc gia. Nhóm còn lại là hơn 1.400 học sinh khuyết tật, dân tộc thiểu số.

Những học sinh này có thể đăng ký vào các trường THPT bất kỳ, trừ trường chuyên. Hội đồng xét tuyển thẳng sẽ đánh giá và phân bổ học sinh vào các trường THPT phù hợp, ưu tiên trường gần nơi cư trú hoặc khu vực giáp ranh.

Năm nay, TP.HCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 nhằm tăng chỗ học cho học sinh, gồm:

Trường THPT Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận), Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú), Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ), Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) và Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An).

Trước đó, hôm 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp.