Ngày 29/7, Sở GD&ĐT TPHCM triển khai chính sách học phí, hỗ trợ người học và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

Miễn học phí, cấp bù kinh phí cho trường học

Theo hướng dẫn, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập tiếp tục được miễn học phí. Các trường không tổ chức thu học phí đối với những nhóm này.

Học sinh TPHCM đầu năm học 2025 - 2026.

Mức học phí do HĐND TPHCM quy định được sử dụng làm căn cứ để ngân sách nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo dục.

Đối với trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, mức cấp bù mỗi tháng là 180.000 đồng đối với trẻ mầm non, 80.000 đồng đối với học sinh tiểu học, 100.000 đồng đối với học sinh THCS và 120.000 đồng đối với học sinh THPT.

Tại các cơ sở công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức tương ứng là 400.000 đồng đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học; 600.000 đồng đối với học sinh THCS và THPT.

Mức học phí đối với hình thức học trực tuyến bằng 75% mức học phí tương ứng. Kinh phí cấp bù được xác định theo số lượng người học và thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải lập, kiểm tra và phê duyệt danh sách người học được miễn học phí.

Đối với các trường dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục được chủ động xây dựng mức học phí và giá dịch vụ giáo dục. Tuy nhiên, mức tăng học phí trong năm học 2026-2027 không được vượt quá 10% so với năm học trước, đồng thời phải được công khai và giải trình đầy đủ.

Chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các trường dân lập, tư thục tiếp tục được thực hiện theo các nghị quyết, quy định hiện hành của TPHCM. Các trường phải lập danh sách người học được hỗ trợ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, bảo đảm đúng đối tượng và số lượng thực tế.

Không ép học sinh mua đồng phục tại trường

Đối với các khoản mua sắm trực tiếp phục vụ học sinh như quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, học phẩm, học cụ, suất ăn bán trú, suất ăn sáng và nước uống, nhà trường được thống nhất chủ trương với cha mẹ học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp.

Tuy nhiên, việc mua sắm phải dựa trên nhu cầu thực tế và sự tự nguyện của người học, cha mẹ học sinh. Các trường không được ép buộc học sinh mua tại trường hoặc mua từ một nhà cung cấp do trường chỉ định.

Nhà trường phải công khai tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, đơn giá, phương thức lựa chọn nhà cung cấp và phương án tổ chức. Mức thu phải đúng giá thực tế, không được phát sinh chênh lệch.

Trường hợp điều chỉnh giá tăng so với năm học trước, nhà trường phải giải trình, công khai minh bạch và có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Phụ huynh được mời tham gia giám sát việc lựa chọn nhà cung cấp và thực hiện các khoản thu.

Với những học sinh đã được ngân sách hỗ trợ chi phí theo chính sách của thành phố, nhà trường phải khấu trừ phần được hỗ trợ, không thu trùng từ phụ huynh.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đang tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục, mức thu và cơ chế quản lý các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường công lập.

Trong thời gian chờ quyết định và hướng dẫn mới, các cơ sở giáo dục không được tổ chức thu những khoản này.

Đối với hoạt động khám sức khỏe định kỳ đầu năm học, kinh phí được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp. Nhà trường không được xây dựng hoặc thu bất kỳ khoản tiền nào từ người học, cha mẹ học sinh đối với nội dung khám sức khỏe thuộc phạm vi ngân sách bảo đảm.

TPHCM cũng triển khai chủ trương cho học sinh mượn, trả sách giáo khoa thông qua thư viện. Trong năm học 2026-2027, các trường phải rà soát số sách hiện có, xây dựng nhu cầu và phương án quản lý, cho mượn, thu hồi, bảo quản sách. Việc thực hiện chính thức phụ thuộc vào kế hoạch và nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền bố trí.

Cấm lập “quỹ lớp”, “quỹ phụ huynh”

Sở GD&ĐT TPHCM nghiêm cấm các trường quy định mức tài trợ bình quân, giao chỉ tiêu vận động, ép buộc đóng góp hoặc huy động tài trợ để thay thế nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Các trường không được vận động hoặc tiếp nhận tài trợ khi chưa có kế hoạch được phê duyệt; không được quy định mức đóng tối thiểu, mức bình quân hoặc thời hạn bắt buộc phải đóng.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng cho việc quản lý nhà trường, bảo vệ, vệ sinh, mua sắm cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ, giáo viên hoặc các nội dung thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Nhà trường cũng không được giao Ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm của trường; không được thành lập “quỹ lớp”, “quỹ trường” hoặc “quỹ phụ huynh”.

Tất cả khoản thu phải được thông báo đầy đủ bằng văn bản đến phụ huynh và người học. Bộ phận tài vụ của trường trực tiếp thực hiện thu, cấp chứng từ hoặc hóa đơn điện tử; giáo viên không được trực tiếp thu, chi tiền.

Sở GD&ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Danh sách cơ sở giáo dục vi phạm phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện. Các khoản thu sai phải được hoàn trả, đồng thời xác định trách nhiệm của hiệu trưởng và cơ quan quản lý trực tiếp.