Tin vui: Từ năm học 2027-2028, học sinh địa phương này được miễn phí sách giáo khoa

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 8337/VP-VX, thống nhất triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho học sinh trên địa bàn thành phố từ năm học 2027-2028. Như vậy, Hải Phòng sẽ thực hiện chính sách này sớm hơn 2 năm so với lộ trình áp dụng trên phạm vi cả nước.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án triển khai, tham mưu bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hải Phòng, năm học 2026-2027, toàn thành phố có 1.002 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, gồm 437 trường tiểu học, 426 trường THCS, 129 trường THPT và 10 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Toàn hệ thống dự kiến có 22.043 lớp với khoảng 810.681 học sinh.

Theo phương án được đề xuất, mỗi học sinh sẽ được mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ theo chương trình học của từng lớp. Riêng với học sinh THPT, số lượng sách sẽ được xác định dựa trên các môn học tự chọn mà các em đăng ký.

Không chỉ học sinh, giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng sẽ được mượn 1 bộ sách giáo khoa gồm đầy đủ các lớp trong cấp học của môn mình phụ trách để phục vụ công tác giảng dạy.

Để triển khai chính sách này, Sở GD&ĐT Hải Phòng dự kiến cần khoảng 241,517 tỷ đồng nhằm trang bị ban đầu sách giáo khoa cho 100% học sinh và giáo viên trên địa bàn.

Hải Phòng miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ năm học 2027-2028 (Ảnh minh họa: Mai Lân)

Thực hiện sớm hơn lộ trình chung của cả nước 2 năm

Theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, mục tiêu đến năm 2030 là cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh.

Tiếp đó, Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ chính thức áp dụng từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương có khả năng cân đối ngân sách triển khai sớm hơn.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, nếu thực hiện ngay từ năm học 2026-2027 sẽ gặp một số khó khăn, đặc biệt ở cấp THPT khi học sinh chỉ hoàn tất đăng ký các môn học tự chọn vào khoảng tháng 7-8 hằng năm. Việc mua sắm sách trước thời điểm này có thể dẫn đến dư thừa, gây lãng phí.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố trong năm 2026 đã được phê duyệt nên chưa thuận lợi để triển khai ngay.

Vì vậy, Hải Phòng lựa chọn bắt đầu thực hiện từ năm học 2027-2028, vừa bảo đảm đủ thời gian chuẩn bị, vừa trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.