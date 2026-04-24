TP.HCM bỏ 'tổ hợp cứng' lớp 10, học sinh chọn môn thế nào?

Được lựa chọn môn học theo năng lực

Theo ông Hồ Tấn Minh, điểm mới quan trọng trong công tác tuyển sinh và tổ chức dạy học bậc THPT năm nay là các trường không còn áp đặt sẵn các “tổ hợp cứng” như trước đây. Thay vào đó, học sinh sẽ được lựa chọn môn học dựa trên năng lực, sở trường cá nhân và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trước đây, tại một số trường, do điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng, việc tổ chức dạy học theo lựa chọn của học sinh còn hạn chế. Nhiều nơi đã hình thành các tổ hợp môn cố định để thuận tiện trong quản lý và giảng dạy. Điều này vô hình trung khiến học sinh bị bó hẹp lựa chọn, khó theo đuổi đúng năng lực hoặc định hướng tương lai.

Những chính sách điều chỉnh mới của ngành giáo dục TPHCM đang hướng đến mục tiêu giúp học sinh phát huy năng lực bản thân (ảnh: Anh Nhàn)

“Năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ngay từ đầu năm, các trường phải xây dựng phương án để học sinh được lựa chọn tổ hợp môn. Việc tổ chức dạy học phải dựa trên lựa chọn của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, không còn tổ hợp cứng như trước” - ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

Với thay đổi này, câu hỏi lớn đặt ra là học sinh sẽ chọn môn như thế nào để vừa phù hợp năng lực, vừa đảm bảo cơ hội xét tuyển đại học sau này. Theo định hướng của ngành giáo dục, học sinh cần cân nhắc kỹ giữa sở thích cá nhân, khả năng học tập và định hướng nghề nghiệp. Các trường THPT sẽ có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn để học sinh đưa ra lựa chọn phù hợp ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn môn học cũng cần bám sát các tổ hợp xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng. Nếu không có định hướng rõ ràng, học sinh có thể rơi vào tình huống chọn môn không phù hợp, ảnh hưởng đến cơ hội xét tuyển sau này. Do đó, vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và sự đồng hành của phụ huynh được xem là đặc biệt quan trọng.

Thông tin mới về tuyển sinh lớp 10

Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10, ông Hồ Tấn Minh cho biết, kỳ thi năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/6. Học sinh sẽ thi các môn bắt buộc theo quy định, trong khi những em đăng ký vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 2/6. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở đã ghi nhận khoảng 95.000 nguyện vọng đăng ký của học sinh lớp 9 trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình đăng ký nguyện vọng năm nay được thực hiện trên nền tảng trực tuyến, nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh. Ngành giáo dục cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn tại cơ sở để hỗ trợ người dân trong quá trình đăng ký.

Không chỉ ở bậc THPT, công tác tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM cũng được triển khai theo hướng hiện đại hóa, sử dụng bản đồ số để phân tuyến học sinh. Theo ông Hồ Tấn Minh, việc này nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch, đồng thời giúp phụ huynh thuận tiện hơn trong việc lựa chọn trường học phù hợp với nơi cư trú.

Trong bối cảnh nhiều thay đổi cùng lúc, từ cách tổ chức dạy học đến phương thức tuyển sinh, ngành giáo dục TP.HCM khuyến nghị phụ huynh và học sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin, đồng thời giữ tâm lý ổn định trong giai đoạn chuẩn bị thi cử. Việc lựa chọn môn học hay nguyện vọng không nên chạy theo xu hướng mà cần dựa trên năng lực thực tế.

“Chúng tôi mong muốn học sinh có môi trường học tập linh hoạt hơn, được phát huy tối đa năng lực cá nhân. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính bản thân học sinh” - ông Hồ Tấn Minh chia sẻ.