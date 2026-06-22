TP Solar: Từ xưởng sản xuất đến trải nghiệm "Mua chắc - Dùng bền"

Chất lượng bắt đầu từ quy trình sản xuất khắt khe

Tại nhà máy của TP Solar, mỗi sản phẩm đều trải qua một quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ với nhiều lớp kiểm tra khác nhau.

Ngay từ công đoạn đầu tiên, sản phẩm được kiểm tra ngoại quan trực tiếp trên dây chuyền sản xuất. Từng chi tiết như mặt kính, vỏ đèn, bề mặt hoàn thiện hay các mối hàn đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo độ hoàn thiện đồng đều.

Các vị trí hàn phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng cực âm dương và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thao tác. Tại mỗi line sản xuất đều có bảng mẫu tiêu chuẩn để kỹ thuật viên đối chiếu và kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình lắp ráp.

Chất lượng từ dây chuyền sản xuất

Điều này giúp hạn chế tối đa những sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu suất vận hành của sản phẩm khi sử dụng lâu dài.

Kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng

Sau khi hoàn thiện lắp ráp, đèn năng lượng mặt trời TP Solar tiếp tục được đưa vào quy trình kiểm tra tính năng theo tiêu chuẩn AQL.

Tại đây, các kỹ thuật viên sẽ tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ khả năng vận hành của sản phẩm, từ chế độ chiếu sáng, hiệu suất sạc cho tới khả năng lưu trữ điện của pin.

Các bài kiểm tra bao gồm đo dòng xả pin bằng ampe kìm, đánh giá thời gian sạc, thời gian chiếu sáng thực tế và kiểm tra chức năng hoạt động của tấm pin năng lượng mặt trời.

Mọi kết quả đều được ghi nhận trên biểu mẫu kiểm tra tiêu chuẩn trước khi sản phẩm được phép xuất xưởng.

Đây cũng là lý do nhiều khách hàng sau thời gian dài sử dụng vẫn đánh giá cao sự ổn định của sản phẩm. Không chỉ đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, đèn còn duy trì hiệu suất vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Không chấp nhận sai số trong kiểm soát chất lượng

Một trong những điểm đặc biệt trong quy trình vận hành tại TP Solar là cơ chế kiểm soát lỗi và đánh giá lại dây chuyền sản xuất.

Nếu phát hiện lỗi hoặc có sự thay đổi về linh kiện, toàn bộ dây chuyền sẽ được kiểm tra và đánh giá lại trước khi tiếp tục vận hành.

Khi thay đổi linh kiện hoặc điều chỉnh thiết bị sản xuất như mỏ hàn, sản phẩm đầu tiên trên line sẽ được kiểm tra lại toàn diện nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn được duy trì.

Trong trường hợp phát hiện lỗi hệ thống, dây chuyền sẽ tạm dừng để đội ngũ kỹ thuật và quản lý trực tiếp kiểm tra, phân tích nguyên nhân trước khi tiếp tục sản xuất.

Kiểm soát chất lượng trước khi xuất xưởng

Toàn bộ sự cố đều được ghi nhận và theo dõi theo quy trình kiểm soát chất lượng riêng. Điều này giúp đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều đạt tiêu chuẩn đồng nhất.

Tiên phong lấy trải nghiệm thực tế làm tiêu chuẩn lựa chọn

Tiên phong lấy trải nghiệm thực tế làm tiêu chuẩn lựa chọn, TP Solar phát triển sản phẩm dựa trên điều kiện sử dụng và đặc thù khí hậu Việt Nam như nắng nóng kéo dài, mưa lớn, độ ẩm cao. Đồng thời, doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cùng chính sách bảo hành, hậu mãi đồng bộ nhằm mang đến giá trị sử dụng bền vững và sự an tâm cho khách hàng.

Từ sản xuất, kiểm định đến bảo hành, TP Solar xây dựng một hành trình chất lượng khép kín nhằm mang đến những sản phẩm bền bỉ và giá trị sử dụng lâu dài. Với doanh nghiệp, mỗi chiếc đèn năng lượng mặt trời không chỉ là thiết bị chiếu sáng mà còn là cam kết về chất lượng và sự an tâm dành cho khách hàng. Đó cũng chính là tinh thần đằng sau thông điệp: "Mua chắc - Dùng bền".

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Công ty Cổ phần TP SOLAR

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