Theo thống kê sơ bộ, trận lũ lịch sử vừa qua khiến 32/40 phường xã với trên 44.000 ngôi nhà bị ngập. Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ làm ít nhất 6 người ở Huế chết và mất tích, 1 người bị thương. Đáng chú ý, số lượng người bị chết, mất tích tăng cao khi nước sông dần rút.

Theo UBND TP Huế, dù địa phương liên tục cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong mưa lũ nhưng trên địa bàn vẫn xảy ra nhiều vụ đuối nước đáng tiếc, phần lớn do người dân chủ quan, di chuyển qua vùng ngập sâu, nước chảy xiết.