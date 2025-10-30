Sáng 30/10, đoàn gồm 6 người do anh Nguyễn Đắc Quý (trú thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền) dẫn đầu đã ngồi ghe đến cứu trợ người dân thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền (TP Huế). Thời điểm này, trên ghe còn có hàng cứu trợ gồm khoảng 50 thùng mì ăn liền, 10 thùng sữa và 5 thùng nước suối.

Công an xã Quảng Điền triển khai lực lượng ứng cứu đoàn cứu trợ gặp nạn. Ảnh CACC

Khoảng 12h30, khi di chuyển qua khu vực cánh đồng nước phía nam trụ sở Công an xã Quảng Điền (TP Huế), ghe bất ngờ bị lật do nước xiết và gió mạnh.

Phát hiện sự việc, lực lượng trực ban Công an xã Quảng Điền đã huy động 2 canô và 1 chiếc ghe kịp thời ứng cứu, đưa toàn bộ 6 người cùng số hàng cứu trợ đến nơi an toàn. Sau đó, đoàn cứu trợ được hỗ trợ 2 ghe khác để tiếp tục hành trình mang hàng hóa đến với người dân vùng ngập lụt sâu.

Đưa đoàn cứu trợ gặp nạn﻿ cùng hàng hóa đến nơi an toàn. Ảnh CACC

Được biết, đến chiều cùng ngày, đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại TP Huế những ngày vừa qua đã làm 2 người chết và 6 người mất tích. Các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương hiện khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.