TP Huế đặt giải pháp cấp bách khi mức sinh giảm mạnh

Theo Sở Y tế TP Huế, trong giai đoạn 2024-2025, mức sinh trên địa bàn giảm sâu sau nhiều năm triển khai các hoạt động giảm sinh. Cụ thể, năm 2024 mức sinh đạt 2,07 con/phụ nữ, năm 2025 giảm còn 2,06, trong khi giai đoạn trước đó ở mức 2,34.

Sau nhiều năm mức sinh liên tục giảm nhanh, từ năm 2026, TP Huế dự kiến điều chỉnh nội dung truyền thông dân số, chuyển từ thông điệp "mỗi cặp vợ chồng sinh một đến hai con" sang vận động các gia đình sinh đủ hai con. TP Huế đặt mục tiêu trong năm 2026 tăng mức sinh khoảng 0,2%...

Nhân viên làm công tác dân số ở TP Huế tư vấn về khám sức khỏe tiền hôn nhân

Theo ông Mai Trung Sơn, Cục Dân số (Bộ Y tế), xu hướng giảm mức sinh tại TP Huế cũng như nhiều địa phương khác diễn ra liên tục trong 2 năm qua. Mức sinh thấp kéo dài đang đặt ra nhiều thách thức đối với cơ cấu dân số, nguồn nhân lực và mục tiêu phát triển bền vững của các địa phương trong thời gian tới.