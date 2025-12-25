"Bác sĩ nói tôi chỉ còn 48 giờ để sống" - Cô gái 25 tuổi không ngờ mình suýt mất mạng vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường

Ở tuổi 25, Ciara McManigan từng tin rằng cơ thể trẻ trung sẽ "tự ổn" trước những rối loạn nhỏ. Đau bụng, đầy hơi, đi ngoài ra máu - cô nghĩ đơn giản đó chỉ là trĩ do táo bón, thứ bệnh không ít người trẻ từng gặp. Nhưng chính sự chủ quan ấy đã đẩy cô đến ranh giới sinh - tử, khi bác sĩ buộc phải cảnh báo: nếu không phẫu thuật trong vòng 48 giờ, cô có thể không qua khỏi.

Ở tuổi 25, Ciara McManigan đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng khẩn cấp. Ảnh: Need To Know

Khi những dấu hiệu "quen thuộc" bị xem nhẹ

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2021. Ciara thường xuyên đau bụng âm ỉ, bụng chướng, đi vệ sinh có máu. Khi đi khám, cô được chẩn đoán bị trĩ và chỉ được kê thuốc điều trị triệu chứng. Không ai chỉ định nội soi hay xét nghiệm chuyên sâu.

Nhưng theo thời gian, tình trạng không những không thuyên giảm mà ngày càng tệ hơn. Cô sụt cân nhanh chóng, thường xuyên buồn nôn, rụng tóc, da xấu đi. Có những ngày, mỗi lần vào nhà vệ sinh, thứ cô nhìn thấy gần như chỉ toàn máu.

Đầu năm 2022, Ciara phải nhập viện cấp cứu vì đau ngực. Tại đây, bác sĩ phát hiện cô bị thiếu máu nặng - dấu hiệu cho thấy cơ thể đã mất máu trong thời gian dài. Sau hàng loạt xét nghiệm, sự thật mới lộ diện, cô mắc viêm loét đại tràng, một bệnh viêm ruột mạn tính nguy hiểm nhưng dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường.

Cuộc chiến kéo dài và lời cảnh báo lạnh người

Từ đó, Ciara bước vào hành trình điều trị dai dẳng bằng thuốc ức chế miễn dịch và thuốc sinh học. Ban đầu, bệnh có dấu hiệu đáp ứng, nhưng hiệu quả chỉ mang tính tạm thời. Việc ăn uống trở thành cực hình, cô liên tục phải quay lại phòng cấp cứu vì đau dữ dội và tiêu chảy ra máu.

Đến tháng 5/2023, khi liệu pháp cuối cùng không còn tác dụng, tình trạng của Ciara đột ngột xấu đi. Cô sốt cao, ruột gần như không còn hoạt động. Các bác sĩ xác định nguy cơ thủng ruột rất cao - biến chứng có thể gây nhiễm trùng toàn thân và tử vong.

Lúc ấy, cô nhận được câu nói mà không ai muốn nghe trong đời: "Nếu không phẫu thuật trong vòng 48 giờ, cô có thể sẽ không sống sót".

Ca phẫu thuật 10 tiếng và sự đánh đổi để được sống

Ciara được đưa vào phòng mổ trong một ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng rưỡi. Phần lớn đại tràng của cô buộc phải cắt bỏ. Các bác sĩ mô tả mô ruột lúc đó "mong manh và tổn thương nghiêm trọng", không còn khả năng phục hồi.

Sau phẫu thuật, Ciara phải sống với hậu môn nhân tạo. Điều trớ trêu là, chính từ thời điểm đó, cô mới cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ổn định hơn so với suốt nhiều năm trước. Năm 2024, cô tiếp tục trải qua thêm các ca mổ để làm ostomy vĩnh viễn và cắt trực tràng.

"Trải nghiệm này thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn cuộc sống", Ciara chia sẻ. "Tôi không còn coi sức khỏe là điều hiển nhiên nữa. Mỗi ngày còn được sống bình thường đã là một món quà".

Viêm loét đại tràng - căn bệnh không của riêng người lớn tuổi

Viêm loét đại tràng là một dạng bệnh viêm ruột mạn tính, gây viêm và loét kéo dài ở niêm mạc đại tràng và trực tràng. Bệnh thường biểu hiện bằng tiêu chảy kéo dài, đau bụng, phân lẫn máu hoặc dịch nhầy, dễ bị nhầm với trĩ, rối loạn tiêu hóa hay viêm ruột cấp.

Đáng lo ngại, căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, viêm loét đại tràng có thể dẫn đến chảy máu ồ ạt, thủng ruột, nhiễm trùng nặng và buộc phải phẫu thuật cắt đại tràng.

Bài học đắt giá từ câu chuyện "tưởng là bệnh nhẹ"

Câu chuyện của Ciara là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Đi ngoài ra máu không bao giờ là triệu chứng nên xem nhẹ; Đau bụng, tiêu chảy kéo dài nhiều tuần, sụt cân bất thường cần được kiểm tra chuyên sâu, không chỉ điều trị theo cảm tính.

Đôi khi, ranh giới giữa "bệnh nhẹ" và "nguy hiểm đến tính mạng" chỉ cách nhau một quyết định đi khám đúng lúc. Và như Ciara đã trải qua, sự chậm trễ có thể khiến cái giá phải trả là cả một phần cơ thể, thậm chí là mạng sống.