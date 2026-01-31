Thời gian gần đây, nhiều người dân tập thể dục trên tuyến đường Vi Ba, khu vực Núi Lớn (phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh) phản ánh tình trạng khỉ hoang xuất hiện ngày càng nhiều, có hành vi rượt đuổi, thậm chí tấn công người đi bộ, gây mất an toàn.

Theo ghi nhận, không chỉ người tập thể dục mà một số hộ dân sinh sống dọc tuyến đường này cũng thường xuyên bị khỉ tiếp cận. Nhiều con xâm nhập khuôn viên nhà dân để tìm thức ăn, khiến người dân lo lắng. Một trường hợp được phản ánh cho biết đã bị khỉ tấn công khi đang tập thể dục, dẫn đến trầy xước, chảy máu và phải đi tiêm phòng.

Đàn khỉ thường xuyên xuống đường ăn thức ăn người dân cho. Ảnh: BN.

Đường Vi Ba là khu vực giáp sườn Núi Lớn, nơi đàn khỉ sinh sống từ nhiều năm nay, tập trung chủ yếu quanh khu vực chùa Tam Bảo. Trước đây, việc người dân và du khách cho khỉ ăn diễn ra phổ biến, khiến đàn khỉ ngày càng đông và dần mất đi bản năng sợ người.

Quan sát thực tế cho thấy vào các khung giờ sáng sớm và chiều tối – thời điểm đông người qua lại – từng đàn khỉ từ trên núi kéo xuống ven đường. Khi không được cho ăn, một số con có biểu hiện hung hăng, lao ra giật đồ, rượt đuổi người đi bộ, buộc nhiều người phải né tránh để đảm bảo an toàn.

Vết cắn tay chân nạn nhân. Ảnh: BN.

Người dân địa phương cho biết đàn khỉ tại khu vực Núi Lớn hiện có hơn 100 con. Việc giảm cho khỉ ăn trong thời gian gần đây có thể khiến chúng thiếu thức ăn, từ đó thường xuyên kéo xuống khu vực đông người và trở nên hung dữ hơn.

Vết cắn trên chân nạn nhân.

Trước diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã lắp đặt các biển cảnh báo tại những điểm khỉ thường xuất hiện, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách không cho khỉ ăn nhằm hạn chế nguy cơ tấn công, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và tránh làm thay đổi tập tính sinh sống tự nhiên của đàn khỉ.