TP Hồ Chí Minh hết vaccine phòng bệnh sởi và bạch hầu, ho gà, uốn ván

Hình minh họa.

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) đã không nhận được 2 loại vaccine sởi và DPT từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Đến đầu tháng 8/2022, Sở Y tế đã có văn bản gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh về việc cung ứng vaccine và đã được phân bổ 6.000 liều vaccine DPT hạn dùng đến ngày 5/9. Hiện, số vaccine này đã sử dụng hết.



Đến ngày 31/8, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thông báo kho vaccine của Viện đã hết các loại vaccine sởi và DPT. Do đó, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Chương trình tiêm chủng quốc gia phân bổ vaccine đủ theo số lượng mà Sở đã đăng ký nhằm đảm bảo đủ vaccine tiêm chủng cho người dân.

Được biết, hai vaccine này do 2 đơn vị trong nước sản xuất gồm: vaccine DPT phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất; còn vaccine sởi do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) sản xuất. Việc tiêm 2 loại vaccine này đúng lịch, đầy đủ rất quan trọng để tạo được miễn dịch sớm, bảo vệ trẻ không bị mắc bệnh. Nếu tiêm vaccine muộn, trẻ sẽ có nguy cơ cao bị mắc bệnh trước khi được tiêm chủng.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hồ Chí Minh ngày 7/9, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng của thành phố chỉ đạt 76,6%, trong khi chỉ tiêu cần đạt 95%. Bên cạnh những nguyên nhân như do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tâm lý người dân và sự biến động nhân lực thì có một phần là do khan hiếm nguồn cung ứng vaccine sởi và DPT kể từ tháng 6/2022.

Không chỉ thiếu vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, từ nhiều tháng nay Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cũng không còn vaccine dịch vụ để tiêm cho người dân do vướng các quy định trong mua sắm, đấu thầu.