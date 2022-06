TP. Hồ Chí Minh ghi nhận ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết

Hình minh hoạ.

Trong tuần 24, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 2.181 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 606 ca (38,5%) so với trung bình 4 tuần trước. Số ca sốt xuất huyết tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Trong tuần, ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Như vậy số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 9 trường hợp.



Số ca bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở tất cả các quận huyện, TP. Thủ Đức (22/22 quận, huyện). Những phường xã có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là phường Tân Hưng Thuận, Thạnh Lộc (quận 12); phường Linh Xuân (TP. Thủ Đức); xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh); xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn).

Trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 136 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 77 phường, xã thuộc 16/22 quận huyện, TP. Thủ Đức; tăng 13 ổ dịch mới so với tuần 23. Tổng số ổ dịch được xử lý phun hóa chất trong tuần là 257 ổ dịch và có 1 phường, xã xử lý ổ dịch diện rộng.

Tính đến tuần 24, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 117,3% với cùng kỳ năm 2021 là 7.388 ca, với số ca sốt xuất huyết nặng là 274 ca, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến tuần 23 là 1,7% (274/16.057) tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,4% (31/7.388).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo 7 biện pháp để diệt lăng quăng:

- Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà.

- Lật úp hoặc loại bỏ các vật chứa không sử dụng có thể gây đọng nước làm phát sinh lăng quăng như: xô, lọ, chai cũ, hộp cơm, ly nước dùng 1 lần…

- Thay nước lọ hoa, chén nước cúng ít nhất 1 lần/tuần.

- Dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối tránh bị tắc gây đọng nước.

- Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến.

- Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt có thể thả cá để diệt lăng quăng.

- Bỏ muối vào các khu vực đọng nước mà không thể dọn dẹp được như nước trong bình hoa để cúng tại các nghĩa trang, chén kê chân chạn…