TP HCM: Vợ “phi” kéo khiến chồng tử vong tại chỗ

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM) do có hành vi ném kéo khiến chồng tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 26-6, ông N.P.T. (chồng bà Nhung) đi nhậu về làm bể một số vật dụng thủy tinh rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, bà Nhung nhắc chồng dọn dẹp các mảnh thủy tinh vỡ trong nhà thì hai người xảy ra cự cãi.

Một phút nóng giận, bà Nhung cầm cây kéo ném về phía chồng. Không may cây kéo trúng cổ khiến ông T. gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Biết chồng đã chết, bà Nhung đến công an tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.