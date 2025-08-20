TP HCM: Hôm nay, học sinh lớp 1, 9, 12 tựu trường

Được biết, trước khai giảng, học sinh chỉ đến trường một buổi, các trường chỉ tổ chức bán trú, 2 buổi sau khi năm học mới chính thức bắt đầu. Đối với lớp 1, trong thời gian 2 tuần trước khai giảng, sẽ là thời gian để học sinh làm quen với ngôi trường mới; làm quen với nền nếp, tác phong, sách vở… ở môi trường tiểu học.

Riêng với lớp 9, 12 là những lớp cuối cấp, trong thời gian trước khai giảng, các trường sẽ thực hiện ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào những tuần thực học chính thức.

Học sinh lớp 1 sẽ đến trường vào hôm nay 20-8. Ảnh: Hoàng Triều

Năm học 2025-2026, trước quy định mới về dạy, học 2 buổi/ngày, một số cơ sở giáo dục ở TP HCM đã tiến hành điều chỉnh thời khóa biểu. Thay vì giờ vào học là 7 giờ hoặc 7 giờ 15 phút như trước, nhiều nhà trường thông báo giờ vào học là 7 giờ 15 phút hoặc 7 giờ 30 phút. Theo lãnh đạo nhiều trường phổ thông, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với quy định dạy 2 buổi/ngày mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo thuận lợi cho việc đưa đón học sinh.