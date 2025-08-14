Học sinh TP.HCM tựu trường sớm nhất từ 20/8

Nội dung nằm trong kế hoạch năm học 2025-2026 do UBND TP.HCM ban hành ngày 14/8.

Theo kế hoạch, các trường đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, cùng 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Lịch kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Học sinh TP.HCM tựu trường sớm nhất vào ngày 20/8.

Theo số liệu các Sở công bố đầu năm học 2024-2025, TP.HCM hiện tại có 1.707.220 học sinh; Bình Dương có khoảng 520.700 học sinh; còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 300.000 học sinh các cấp.

Như vậy, sau khi hợp nhất 3 địa phương, TP.HCM mới có gần 2,6 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước hiện nay. Cùng với đó là hơn 3.500 trường học các cấp từ mầm non tới phổ thông.

Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, học sinh lớp 1, 9 và 12 được tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng, tức 22/8 (những năm trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1). Các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Trong khi đó, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5/2026, tương tự các năm trước.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm nay.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành được chủ động xây dựng kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17), lịch nghỉ lễ, Tết theo quy định.