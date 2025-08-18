Fanpage aFamily

Lịch tựu trường năm học mới của học sinh 34 tỉnh, thành

Kim Anh/VTC News,
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kế hoạch năm học 2025-2026, nhiều tỉnh, thành công bố lịch tựu trường, khai giảng.

Chi tiết lịch tựu trường , khai giảng năm học 2025-2026 của các tỉnh, thành đã công bố như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch tựu trường Lịch khai giảng
1 TP.HCM

25/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)

5/9

2 Bắc Ninh 26/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8) 5/9
3 Cao Bằng 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9
4 Cà Mau Từ 28/8 đến trước ngày khai giảng (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 25/8) 5/9
5 Điện Biên 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9
6 Lào Cai 27/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8) 5/9
7 Sơn La 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9
8 Lạng Sơn 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9
9 Hưng Yên 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9
10 Khánh Hòa 27/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8) 5/9
11 Lâm Đồng 25/8 (riêng bậc Mầm non không tổ chức tựu trường) 5/9
12 Quảng Ngãi 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9
13 An Giang 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9
14 Tuyên Quang 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9
15 Thái Nguyên 29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8) 5/9

Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, học sinh lớp 1, 9 và 12 được tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng, tức 22/8 (những năm trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1). Các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Trong khi đó, học kỳ I sẽ kết thúc trước 18/1/2026, kỳ II trước 31/5/2026, tương tự các năm trước.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm nay.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành được chủ động xây dựng kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17), lịch nghỉ lễ, Tết theo quy định.

