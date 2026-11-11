Toyota Motor Asia chính thức phát hành ca khúc chủ đề "New Day Rising"

Toyota Motor Asia chính thức trình làng dự án âm nhạc quy mô khu vực mang tên Move Your World Beat vào ngày 23/10/2026, quy tụ 7 nghệ sĩ trẻ tiêu biểu đến từ 6 quốc gia Á Đông. Dự án mang sứ mệnh kết nối di sản văn hóa truyền thống với tư duy âm nhạc đương đại.

Mở màn cho dự án là ca khúc chủ đề "New Day Rising" nằm trong album Move Your World Beat Volume 1, chính thức công chiếu vào lúc 20:00 (giờ SGT/Singapore) ngày 23/10/2026 trên nền tảng YouTube, đi kèm phim tài liệu ngắn ghi lại hậu trường sáng tạo đầy cảm hứng.

Xem video tại đây. www.youtube.com/watch?v=PdlS48Doywc

Sự giao thoa độc đáo giữa âm thanh đời sống và di sản văn hóa

Điểm nhấn đặc biệt của "New Day Rising" nằm ở quy trình sáng tạo ngẫu hứng nhưng vô cùng chỉn chu: biến các âm thanh quen thuộc từ xe Toyota (tiếng xi-nhan, gài số, đóng cửa xe, nâng hạ kính...) thành nhịp điệu chính của bài hát. Những âm sắc này được hòa âm tinh tế cùng các nhạc cụ dân tộc Châu Á như đàn T'rưng (Việt Nam), sáo đôi Alghoza (Pakistan)... trên nền nhạc Electronic Pop, R&B và Cinematic Shoegaze đầy hiện đại.

Mở màn cho dự án là ca khúc chủ đề "New Day Rising" nằm trong album Move Your World Beat Volume 1, chính thức công chiếu vào lúc 20:00 (giờ SGT/Singapore) ngày 23/10/2026 trên nền tảng YouTube, đi kèm phim tài liệu ngắn ghi lại hậu trường sáng tạo đầy cảm hứng.

Sự giao thoa độc đáo giữa âm thanh đời sống và di sản văn hóa Điểm nhấn đặc biệt của "New Day Rising" nằm ở quy trình sáng tạo ngẫu hứng nhưng vô cùng chỉn chu: biến các âm thanh quen thuộc từ xe Toyota (tiếng xi-nhan, gài số, đóng cửa xe, nâng hạ kính...) thành nhịp điệu chính của bài hát. Những âm sắc này được hòa âm tinh tế cùng các nhạc cụ dân tộc Châu Á như đàn T'rưng (Việt Nam), sáo đôi Alghoza (Pakistan)... trên nền nhạc Electronic Pop, R&B và Cinematic Shoegaze đầy hiện đại.

7 cá tính nghệ thuật từ 6 quốc gia Dự án quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng đại diện cho tinh thần bứt phá của thế hệ trẻ Châu Á:

- 2pillz (Việt Nam): Producer/DJ đình đám đứng sau loạt hit quốc dân của V-Pop.

- Belle Sisoski (Malaysia): Nữ đa nhạc công tài năng kết hợp nhạc cụ dân tộc Đông Nam Á với âm nhạc điện tử.

- Natasha Noorani (Pakistan): Đại diện tiên phong của âm nhạc Pakistan đương đại.

- Shye (Singapore): Nữ nghệ sĩ indie tự sản xuất các tác phẩm Dream-pop / Alt-rock.

- Valentina Ploy (Thái Lan / Ý): Nữ ca sĩ mang hai dòng máu với chất giọng giàu cảm xúc.

- Miguel & Paolo Benjamin (Philippines): Hai nhạc sĩ sáng tác chính của ban nhạc Ben&Ben nổi tiếng.

Valentina Ploy

Valentina Ploy

Shye

Benjamin and Paolo Benjamin

Belle Sisoski

2pillz

Chia sẻ về dự án, ông Jaja Ishibashi, Tổng Giám đốc Toyota Motor Asia cho biết: "Kỳ vọng của chúng tôi là đóng góp thiết thực vào sự trưởng thành của các tài năng âm nhạc Châu Á. Bằng cách kết nối các nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa, Toyota mong muốn mở ra những giới hạn mới, truyền cảm hứng để cộng đồng cùng khám phá những điều kỳ diệu khi đồng hành bên nhau."