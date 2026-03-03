Tour Trung Đông bị hủy, nhiều khách mắc kẹt vì gián đoạn bay

Theo hãng tin Reuters, các công ty du lịch lớn của Đức như DERTOUR và TUI đã tạm dừng các chuyến đi tới một số điểm đến tại UAE, Qatar và Jordan sau khi xuất hiện các cảnh báo an ninh và việc điều chỉnh lịch bay từ các hãng hàng không quốc tế.



Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, khiến hành khách không thể khởi hành đúng kế hoạch hoặc không thể trở về như dự kiến. Một số du khách đang lưu trú tại khu vực này phải kéo dài thời gian ở lại khách sạn trong lúc chờ chuyến bay thay thế.

Đại diện các hãng lữ hành cho biết họ đang phối hợp với đối tác địa phương để sắp xếp chỗ ở tạm thời, hỗ trợ đổi lịch bay và xử lý hoàn tiền đối với các tour bị hủy.

Trung Đông vốn là điểm đến thu hút lượng lớn du khách châu Âu trong mùa cao điểm mùa đông và đầu xuân, đặc biệt là Dubai, Abu Dhabi hay các khu nghỉ dưỡng ven biển tại Jordan. Tuy nhiên, khi xuất hiện yếu tố bất ổn trong khu vực, ngành du lịch thường phản ứng nhanh để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.

Giới phân tích nhận định rằng tâm lý lo ngại và sự thận trọng của du khách có thể tiếp tục ảnh hưởng tới các tour Trung Đông trong thời gian tới, dù nhiều điểm đến tại đây vẫn vận hành bình thường.

Trong ngành du lịch, chỉ cần yếu tố "gián đoạn bay" cũng đủ tạo hiệu ứng domino: khách hủy tour, hãng bay điều chỉnh lịch, khách sạn giảm công suất và các công ty lữ hành phải xử lý hàng loạt thay đổi trong thời gian ngắn.