Đội Trang Pháp “xào nấu” hit quốc dân, bị chê phá nhạc nhóm nổi tiếng nhất Trung Quốc

Tối 24/5, đêm Công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026 tiếp tục lên sóng với sức nóng từ vòng thi kết hợp cùng khách mời. Sau hai ngày thi đấu căng thẳng ở hạng mục nhóm và solo đội trưởng, sân khấu Đạp Gió 2026 chính thức bước vào phần thi kết hợp cùng các tỷ tỷ trợ diễn. Tại vòng thi mang tính quyết định này, Trang Pháp và An Kỳ đã bắt tay cùng hai tỷ tỷ khách mời là Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc.

Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân - đội Trang Pháp

Cả nhóm mang đến một làn gió trẻ trung, rộn ràng với ca khúc Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân . Đây vốn là một trong những bản hit đình đám làm nên tên tuổi của nhóm nhạc nam TFBOYS, quen thuộc với khán giả tại thị trường Trung Quốc lẫn toàn Châu Á. Giai điệu bài hát vui tươi, mang nguồn năng lượng tích cực với thông điệp truyền tải khát khao, ước mơ và cả những dũng khí của tuổi trẻ. Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân được coi là ca khúc gắn liền với thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ, tạo nên áp lực nhưng cũng là lợi thế lớn cho đội Trang Pháp.

Tiết mục của đội Trang Pháp từng gây tranh cãi trước khi lên sóng

Ngay từ khi phần tiêu khảo được hé lộ, màn trình diễn của đội Trang Pháp đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả cho rằng việc làm mới Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân một ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của hàng triệu fan TFBOYS là lựa chọn quá mạo hiểm. Không ít bình luận gay gắt xuất hiện với nhận xét đội Trang Pháp đang “xào nấu”, làm mất tinh thần tươi sáng và cảm xúc nguyên bản của ca khúc.

Trang Pháo bị nhận xét giọng hát 'over' không phù hợp

Bên cạnh đó, Trang Pháp cũng trở thành tâm điểm bàn luận khi nhiều ý kiến cho rằng chất giọng của cô không phù hợp với bản gốc. Giọng hát của cô bị nhận xét là quá điệu và “over” so với tinh thần trong trẻo, tươi sáng. Nhiều khán giả cho rằng phần thể hiện ở đoạn tiêu khảo thiếu cảm giác thanh xuân đặc trưng từng làm nên sức hút của ca khúc. Chính vì vậy, trước khi sân khấu chính thức lên sóng, tiết mục của đội Trang Pháp từng bị xem là một trong những màn trình diễn gây lo ngại nhất Công diễn 3. Tuy nhiên sau khi phát sóng trọn vẹn, phản ứng của người xem đã dần chuyển biến tích cực hơn nhờ phần dàn dựng quy mô lớn cùng năng lượng biểu diễn bùng nổ của cả nhóm.

Để phù hợp với tinh thần rực rỡ của bài hát, sân khấu được dàn dựng vô cùng công phu. Tiết mục mở đầu ấn tượng với hình ảnh cuốn sổ khổng lồ mở ra, đưa khán giả bước vào không gian của một sân vận động trường học. Màn trình diễn có sự hỗ trợ đắc lực của dàn vũ công trong vai các cheerleader.

Trang Pháp cùng các đồng đội trong tiết mục

Xuất hiện trên sân khấu, Trang Pháp bừng sáng với nhan sắc rạng rỡ và nụ cười tươi tắn đầy năng lượng. Nữ ca sĩ tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ cùng mái tóc đỏ hồng vô cùng cá tính. Cô diện bộ trang phục mang đậm phong cách Y2K năng động, Set đồ được phối hợp sành điệu, không chỉ bám sát xu hướng mà còn giúp tôn lên trọn vẹn vóc dáng thon gọn, quyến rũ của đại diện Việt Nam. Các tỷ tỷ còn lại cũng diện trang phục đồng điệu, tạo nên một tổng thể đội hình vô cùng bắt mắt.

Không khí trường quay nhanh chóng được hâm nóng ngay từ những nhịp điệu đầu tiên. Bốn tỷ tỷ phối hợp ăn ý trong các phân đoạn hát lẫn vũ đạo có tiết tấu nhanh, liên tục di chuyển đội hình mượt mà. Điểm nhấn làm bùng nổ sân khấu chính là những động tác vũ đạo đòi hỏi kỹ thuật cao.

Động tác nhào lộn bắt mắt của Trang Pháp và các đồng đội

Khán giả và các tỷ tỷ trong phòng chờ đã vô cùng phấn khích khi chứng kiến Trang Pháp, An Kỳ cùng hai khách mời thực hiện thành công các màn nhào lộn đẹp mắt. Đặc biệt là khoảnh khắc các nữ nghệ sĩ nhảy lên và đứng vững vàng trên vai của các nam vũ công. Động tác mạo hiểm này tạo nên một cái kết hoành tráng dưới cơn mưa pháo giấy rực rỡ.

Sự kết hợp giữa hiệu ứng dàn dựng rực rỡ, sức hút từ bản gốc và nỗ lực bứt phá của các thành viên đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ. Kết quả chung cuộc, tiết mục của đội Trang Pháp đã xuất sắc giành được 903 điểm.

Tiết mục của đội Trang Pháp nhận được 903 điểm, tạm thời an toàn

Sau khi tiết mục lên sóng, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần đông khán giả thừa nhận đội Trang Pháp đã mang đến một màn trình diễn giàu năng lượng và có tính giải trí cao. Nhiều người còn ví phần nhào lộn liên tục của nhóm giống như một tiết mục xiếc nghệ thuật thực thụ vì độ mạo hiểm và sự đồng đều trong động tác.

Theo luật của Đạp Gió 2026 tại Công diễn 3, sẽ có hai tỷ tỷ phải chia tay chương trình. Nếu tổng điểm ba tiết mục của một nhóm lọt vào top 1 hoặc top 2, toàn bộ thành viên trong đội sẽ được an toàn. Các đội còn lại đều sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Với số điểm 903 rất cao ở vòng thi trợ diễn, nhóm của Trang Pháp và An Kỳ đang nắm giữ lợi thế lớn để củng cố thứ hạng, mở ra cơ hội bảo toàn lực lượng tiến vào vòng tiếp theo.

Ảnh: FBNV/Weibo