MV 5 phút, 3 phút hôn: "Tóc Tiên làm MV chỉ để hôn Trần Ngọc Vàng thôi à?"

Tối 5/6, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc năm 2026 với MV người còn thương em không. Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm nay, đồng thời đánh dấu màn tái xuất sau khoảng thời gian tập trung cho các hoạt động riêng. Không còn hình ảnh bùng nổ quen thuộc với EDM hay dance-pop, Tóc Tiên lựa chọn một bản ballad giàu cảm xúc để mở ra chương mới trong hành trình âm nhạc của mình.

MV người còn thương em không - Tóc Tiên

Sự trở lại lần này của Tóc Tiên nhận được nhiều sự chú ý ngay từ thời điểm công bố. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ sau khi công khai ly hôn hồi đầu năm. Trước đó, chuyện hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver một lần nữa được nhắc đến trên truyền thông khi ca khúc Em của Binz ra mắt, khiến khán giả không khỏi tò mò về trạng thái cảm xúc hiện tại của nữ ca sĩ. Chính vì thế, khi Tóc Tiên thông báo trở lại bằng một bản ballad mang màu sắc buồn và nhiều tâm sự, không ít người lập tức liên hệ với những biến động trong đời sống cá nhân của cô.

Chỉ sau ít giờ MV lên sóng, tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội lại không nằm hoàn toàn ở âm nhạc mà đổ dồn vào những phân cảnh tình cảm táo bạo giữa Tóc Tiên và nam chính Trần Ngọc Vàng.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng liên tục hôn nhau trong MV mới

Sau nhiều ngày úp mở danh tính bạn diễn, Tóc Tiên chính thức xác nhận Trần Ngọc Vàng là nam chính của MV chỉ vài giờ trước thời điểm phát hành. Thông tin nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Dù cách nhau 9 tuổi, nhưng với kinh nghiệm diễn xuất tích lũy từ điện ảnh, nam diễn viên sinh năm 1998 cho thấy sự tự tin khi đồng hành cùng Tóc Tiên trong một câu chuyện tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc.

MV kể về hành trình yêu đương của hai nhân vật từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến giai đoạn rạn nứt và chia ly. Để thể hiện trọn vẹn câu chuyện này, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có hàng loạt cảnh quay tương tác thân mật xuyên suốt sản phẩm.

Tóc Tiên hiếm khi táo bạo thế này

Nhiều nhất là cảnh hôn. Xuyên suốt MV, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng nhiều lần trực tiếp khoá môi, góc quay khai thác trực diện. Các cảnh hôn sâu được xây dựng như một phần quan trọng để khắc họa tình yêu mãnh liệt giữa hai nhân vật trước khi đi đến tan vỡ. Đây cũng là những phân cảnh đòi hỏi sự phối hợp và khả năng nhập vai đáng kể từ cả hai. Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, MV này là lần đầu tiên Tóc Tiên tham gia một vai diễn tình cảm có mức độ thân mật lớn đến vậy với bạn diễn nam. Sự táo bạo của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ. Thậm chí, Trấn Thành chia sẻ MV ủng hộ Tóc Tiên cũng cảm thán "MV 5 phút hôn hết 3 phút rồi".

Những phản ứng trái chiều cho thấy sản phẩm mới của Tóc Tiên đã chạm đến đúng điểm nhạy cảm của công chúng

Tuy nhiên, chính những cảnh hôn dày đặc cũng trở thành nguyên nhân khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận. Với một bộ phận khán giả, hình ảnh quá táo bạo khiến họ khó tập trung vào phần âm nhạc. Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng đây là lựa chọn nghệ thuật phù hợp với câu chuyện mà MV muốn truyền tải. Phần âm nhạc cũng thu về nhiều tranh cãi. Nhiều bình luận nhận xét ca khúc chưa đủ ấn tượng để Tóc Tiên đột phá ở dòng nhạc sở trường, ca từ thiếu điểm chạm. Những điểm sáng về giọng hát của Tóc Tiên đang xếp sau các cảnh hôn của cô với nam diễn viên trẻ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận trái chiều xuất hiện sau khi MV phát hành. - Tóc Tiên làm MV chỉ để hôn Trần Ngọc Vàng thôi hả? - Đóng MV cỡ đó mà nói không có gì ai tin. - Thứ thật sự không đếm được không phải là bao nhiêu căn nhà của HTH mà là số lần Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hôn nhau trong MV mới. - Có ai thấy như tôi không, MV quá tập trung vào hình ảnh còn lời nhạc ngang phè luôn. Xem xong đọng lại toàn cảnh hôn, còn bài hát thì không nhớ gì. - Nói thật là nhạc hơi ngang á chị Tiên. - Phụ nữ độc thân người ta muốn làm gì làm. Dễ gì được thấy MV như thế này trong quá khứ. - Tóc Tiên lột xác luôn ấy nhỉ. - Trần Ngọc Vàng nhỏ tuổi mà diễn với Tóc Tiên ăn ý ghê. Đúng là diễn viên điện ảnh. - Hôn nhiều quá chị Tóc Tiên ơi. Không nhớ hát gì luôn. - Nói riêng về phần nhạc thì bài này chưa đủ để đưa Tóc Tiên về peak đâu. Mong album sẽ hay hơn.

Những phản ứng trái chiều cho thấy sản phẩm mới của Tóc Tiên đã chạm đến đúng điểm nhạy cảm của công chúng. Một mặt, khán giả ghi nhận sự đầu tư về mặt hình ảnh, khả năng diễn xuất và độ táo bạo hiếm thấy trong một MV Vpop. Mặt khác, không ít ý kiến cho rằng phần hình ảnh đang lấn át âm nhạc, khiến bản ballad lần này chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh như những ca khúc từng rất thành công của nữ ca sĩ như Em Không Là Duy Nhất hay Có Ai Thương Em Như Anh.

Những phản ứng trái chiều cho thấy sản phẩm mới của Tóc Tiên đã chạm đến đúng điểm nhạy cảm của công chúng

Xét ở góc độ truyền thông, màn tái xuất của Tóc Tiên rõ ràng đã đạt được hiệu ứng đáng kể. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát hành, MV trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Từ câu chuyện âm nhạc, hình ảnh, diễn xuất cho tới đời tư và mối quan hệ với bạn diễn, mọi yếu tố đều góp phần khiến sản phẩm trở thành tâm điểm chú ý.

người còn thương em không không đơn thuần là một MV riêng lẻ mà còn được xem như phát súng mở màn cho chuỗi dự án dài hơi của Tóc Tiên trong năm 2026. Sau nhiều năm gắn liền với EDM, dance-pop và những sân khấu bùng nổ năng lượng, nữ ca sĩ đang cho thấy mong muốn trở về với những khoảng lặng cảm xúc nhiều hơn. Đó là nơi âm nhạc được dẫn dắt bởi sự mềm mại, nữ tính và những trải nghiệm cá nhân trưởng thành hơn.

Chủ đề hot nhất liên quan đến MV mới của Tóc Tiên là liên tiếp các cảnh hôn với Trần Ngọc Vàng

Những lựa chọn táo bạo về hình ảnh khiến công chúng chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có một điều khó phủ nhận: Tóc Tiên đã thành công trong việc khiến cả làng nhạc phải chú ý đến sự trở lại của mình. Sau 12 tiếng lên sóng, tính đến 7 giờ sáng 6/6, MV mới của Tóc Tiên đạt gần nửa triệu lượt xem, nhanh chóng lọt top thịnh hành các nền tảng MXH. Dù ý kiến thế nào về sản phẩm này, khán giả vẫn đang dõi theo từng bước đi tiếp theo của nữ ca sĩ sau chương mới nhiều biến động trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ảnh: NVCC