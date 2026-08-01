Top Chef Việt Nam 2026 trở lại sau ba năm vắng bóng, 14 đầu bếp tranh giải Quán quân 200 triệu đồng

Sáng 1/8 tại Hôtel des Arts Saigon, chương trình truyền hình thực tế Top Chef Việt Nam 2026 (Đầu bếp thượng đỉnh mùa 4) đã ra mắt với sự tham dự của hơn 100 khách mời gồm đại diện các hiệp hội ẩm thực, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp F&B trong và ngoài nước cùng đông đảo đầu bếp chuyên nghiệp. Chương trình do Ban Văn hóa Giải trí VTV3 phối hợp cùng Công ty TV Hub thực hiện, phát sóng lúc 21h thứ Hai hàng tuần trên VTV3 và 21h30 trên YouTube TVHub, bắt đầu từ ngày 3/8/2026.

Sau vòng Audition kéo dài 6 tập phát sóng từ ngày 22/6 với 40 đầu bếp được tuyển chọn từ hàng trăm ứng viên trên cả nước, chỉ 14 người xuất sắc nhất nhận được chiếc tạp dề danh giá để bước vào căn bếp chính thức. Quán quân sẽ nhận 200 triệu đồng cùng cơ hội nhận học bổng tại các trường ẩm thực danh tiếng và đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường ẩm thực quốc tế. Hai Á quân nhận 100 triệu đồng, hai vị trí thứ 4 và thứ 5 nhận 20 triệu đồng.

Thêm thử thách Đối đầu mang tính sống còn

Bên cạnh ba phần thi quen thuộc là Thử thách Nhanh (Quick Fire), Thử thách Loại trừ (Elimination) và Vòng Thẩm định (Judges Table), mùa 4 bổ sung Thử thách Đối đầu (Cook Off) mang tính quyết định, xác định đầu bếp được đi tiếp hay phải "gói dao ra về" ở cuối mỗi tập. Các tiêu chí chấm điểm gồm hương vị, kỹ thuật nấu ăn, tư duy sáng tạo, nghệ thuật trình bày, tính bản địa và định hướng trải nghiệm ẩm thực cao cấp.

Trong 12 tập phát sóng, mỗi thử thách được xây dựng như một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa ẩm thực Việt, đi từ vẻ đẹp của nguyên liệu bình dị, giá trị nông sản Việt, tinh thần ẩm thực đường phố cho tới ký ức bữa cơm gia đình và bản sắc vùng miền.

Dàn 14 thí sinh có mặt bằng chuyên môn đáng chú ý. Chef Nguyễn Châu Thùy Trang (TP.HCM) là bếp trưởng kiêm R&D Chef với 20 năm kinh nghiệm, từng điều hành bếp tại nhiều khách sạn 5 sao và có tên trong Top 100 Star Chef Thế giới 2024. Chef Camilla Bailey (Đan Mạch), nhà sáng lập MAD Wine Bar & Eatery Saigon, từng đoạt danh hiệu Đầu bếp trẻ xuất sắc Bắc Âu 2012. Chef Nguyễn Văn Hòa mang về cúp vô địch và hai Huy chương Vàng tại Culinary Olympics 2025 tại Arezzo, Ý. Chef Nguyễn Quốc Cường, Chef Owner của Blue Box, sở hữu hai kỷ lục Guinness về bàn tiệc dài nhất châu Á năm 2020 và 2022.

Bệ phóng trước thềm APEC 2027

Hội đồng giám khảo mùa này gồm hai giám khảo chính là doanh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh, nhà sáng lập chuỗi Wrap & Roll và One River, cùng Chef Alain Nguyễn, Chủ tịch Hội Ẩm thực TP.HCM với hơn 25 năm kinh nghiệm và từng tu nghiệp tại École Supérieure de Cuisine Française Ferrandi Paris. Ba giám khảo chuyên môn gồm Chef Peter Cường Franklin, nhà sáng lập Ănăn Saigon với ba năm liên tiếp giữ 1 sao Michelin và có tên trong Asia's 50 Best Restaurants; Chef Sakal Pheoung, Chủ tịch Hiệp hội Escoffier Việt Nam; và ông Valentin Trần, Tổng Giám đốc ANDROS Vietnam.

Sự trở lại của chương trình diễn ra trong bối cảnh ẩm thực Việt đang được quốc tế ghi nhận rõ rệt. Theo bảng xếp hạng 100 nền ẩm thực hàng đầu thế giới của TasteAtlas, Việt Nam đứng thứ 16, tăng ba bậc so với năm 2024 và sáu bậc so với năm 2023. Tạp chí Travel & Leisure của Mỹ cũng đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu cho du khách muốn khám phá văn hóa qua ẩm thực.

Ban tổ chức xác định 2026 là năm bản lề khi Việt Nam chuẩn bị đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc. Chương trình được kỳ vọng trở thành "bệ phóng trước thềm APEC", giới thiệu thế hệ đầu bếp trẻ có thể sáng tạo những món ăn xuất hiện trên bàn tiệc thượng đỉnh, đồng thời quảng bá nông sản, gia vị và câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt qua sóng truyền hình quốc gia.

Sau ba mùa với tổng cộng 47 tập, Top Chef Việt Nam là phiên bản Việt của format đã được sản xuất tại hơn 30 quốc gia trong suốt 20 năm, nổi bật ở cách tôn vinh người đầu bếp như một nghệ sĩ và một đại sứ văn hóa.