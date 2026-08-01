Chỉ 22 giây nhưng đủ thấy Trấn Thành vẫn cưng Hari Won như ngày đầu yêu

Mới đây, Hari Won đăng tải trên trang cá nhân một đoạn clip chỉ dài 22 giây do bạn mình ghi lại. Không có bối cảnh cầu kỳ hay nội dung đặc biệt, đoạn video đơn giản ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ gặp Trấn Thành sau một ngày làm việc. Ngay khi nhìn thấy nhau, cả hai ôm chầm lấy đối phương rồi trao nhau nụ hôn rất tự nhiên trước khi tiếp tục câu chuyện của mình.

Chính sự giản dị ấy lại khiến đoạn clip nhanh chóng được nhiều người chia sẻ. Bởi điều thu hút không phải là màn thể hiện tình cảm quá phô trương, mà là cảm giác mọi thứ diễn ra rất quen thuộc, như thể đó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của hai người. Một số cư dân mạng còn bình luận vui rằng: "22 giây thôi mà đủ phát đường", hay "Đây là kiểu hạnh phúc nhìn rất nhẹ nhàng nhưng ai cũng muốn có".

Thực tế, việc các cặp vợ chồng ôm hay hôn nhau khi gặp lại vốn là điều rất bình thường. Thế nhưng, không phải cặp đôi nào cũng giữ được sự tự nhiên ấy sau nhiều năm chung sống. Cuộc sống với công việc, áp lực, những lo toan hằng ngày đôi khi khiến nhiều người quên mất những cử chỉ nhỏ dành cho bạn đời. Chính vì vậy, khi nhìn thấy Trấn Thành và Hari Won vẫn giữ được cách thể hiện tình cảm rất thoải mái sau hơn 10 năm bên nhau, nhiều người không khỏi cảm thấy dễ thương.

Hơn một thập kỷ đồng hành, điều đáng quý là sự quan tâm vẫn còn nguyên

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào cuối năm 2016. Tính đến nay, cả hai đã có gần một thập kỷ xây dựng cuộc sống hôn nhân cùng nhau. Trong quãng thời gian ấy, cặp đôi không ít lần trở thành tâm điểm của những lời bàn tán. Có thời điểm xuất hiện tin đồn cả hai rạn nứt vì ít xuất hiện chung, có lúc lại rộ lên những suy đoán rằng cuộc hôn nhân chỉ mang tính "hợp đồng". Thậm chí, việc chưa có con sau nhiều năm kết hôn cũng từng khiến họ phải đối diện với không ít ý kiến trái chiều.

Thế nhưng thay vì lên tiếng quá nhiều để giải thích, Trấn Thành và Hari Won chọn cách tiếp tục sống cuộc sống của mình. Họ vẫn đồng hành trong công việc khi phù hợp, vẫn xuất hiện bên nhau trong những dịp quan trọng và không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Không ít người nhận xét rằng nếu chỉ nhìn vào những điều rất nhỏ như cách Trấn Thành nhìn vợ, cách Hari Won cười khi ở cạnh chồng hay những cử chỉ quan tâm dành cho nhau, sẽ dễ hiểu vì sao cả hai vẫn giữ được sự gắn kết sau nhiều năm.

Trấn Thành vẫn nổi tiếng là người cưng chiều vợ

Theo dõi cặp đôi nhiều năm, khán giả không khó để nhận ra Trấn Thành luôn dành cho Hari Won sự quan tâm đặc biệt. Nam MC từng nhiều lần chia sẻ rằng anh muốn vợ luôn cảm thấy được yêu thương và an toàn trong cuộc hôn nhân của mình. Trong cuộc sống hằng ngày, Trấn Thành thường chủ động chăm sóc, chuẩn bị đồ ăn, nhắc Hari Won giữ gìn sức khỏe hay đưa đón vợ khi có thời gian.

Ở chiều ngược lại, Hari Won cũng luôn dành cho chồng sự tin tưởng và ủng hộ trong công việc. Dù cả hai đều có lịch trình bận rộn, họ vẫn cố gắng dành thời gian cho những bữa cơm, những chuyến du lịch ngắn hoặc đơn giản là cùng xem phim, đi ăn sau giờ làm. Có lẽ chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy mới là chất keo giúp một mối quan hệ đi đường dài.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Hari Won cũng từng thừa nhận mình cảm thấy may mắn khi có một người chồng luôn lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của vợ. Còn Trấn Thành nhiều lần nói vui rằng việc làm Hari hạnh phúc cũng chính là niềm vui của mình. Những chia sẻ ấy không quá hoa mỹ nhưng phần nào phản ánh cách cả hai vun đắp cho hôn nhân bằng những hành động rất đời thường.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không nhất thiết phải giống số đông

Một trong những chủ đề mà Trấn Thành và Hari Won thường xuyên phải đối mặt là chuyện con cái. Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi vẫn chưa có con và điều này nhiều lần trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Có người cho rằng một gia đình sẽ trọn vẹn hơn khi có tiếng cười trẻ nhỏ, cũng có người đặt ra đủ loại suy đoán về mối quan hệ của họ.

Tuy nhiên, chính Trấn Thành và Hari Won đều từng chia sẻ rằng mỗi gia đình có một lựa chọn và hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng nhất là hai người cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và tôn trọng quyết định của nhau. Thực tế, hôn nhân không có một công thức chung. Có những cặp đôi hạnh phúc khi có con, cũng có những người lựa chọn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và vẫn gắn bó bền chặt.

Nhìn vào cuộc sống của Trấn Thành và Hari Won, nhiều khán giả cho rằng điều đáng ngưỡng mộ không phải là những món quà đắt tiền hay những lời nói lãng mạn trên mạng xã hội. Điều khiến người ta có thiện cảm lại là cách họ vẫn giữ được sự quan tâm dành cho nhau sau nhiều năm. Một cái ôm khi gặp lại, một nụ hôn rất tự nhiên hay ánh mắt dành cho đối phương đều khó có thể duy trì nếu chỉ là sự gượng ép.

Người ta có thể diễn trước ống kính trong một chương trình, một bộ phim hay một sự kiện. Nhưng để duy trì những cử chỉ yêu thương rất tự nhiên suốt gần một thập kỷ của cuộc sống hôn nhân là điều không hề dễ. Có lẽ vì thế mà đoạn clip chỉ dài 22 giây của Hari Won lại nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy. Đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chỉ là sau rất nhiều năm, người bạn đời vẫn là người đầu tiên bạn muốn ôm khi vừa gặp lại.