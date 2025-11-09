Top 5 loại cây “đuổi” bụi mịn độc hại trong nhà

Không khí trong nhà hay văn phòng có thể chứa các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), bụi mịn, nấm mốc và các chất gây dị ứng. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến hô hấp mà còn làm giảm năng suất làm việc và gây mệt mỏi. Dưới đây là 5 loại cây được nghiên cứu khoa học, dễ trồng giúp sạch bụi mịn cải thiện không khí.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là một trong những cây trồng trong nhà nổi tiếng nhất về khả năng lọc khí. Nghiên cứu của NASA cho thấy lưỡi hổ có khả năng hấp thụ bụi mịn, formaldehyde, xylene và toluene những chất thường xuất hiện trong sơn, keo dán và vật liệu xây dựng. Cây có hình dáng độc đáo, lá cứng, mọc thẳng đứng, dễ chăm sóc và chịu được ánh sáng yếu. Đặt một chậu lưỡi hổ ở phòng khách hoặc phòng ngủ không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, đồng thời cây còn sản xuất oxy vào ban đêm thích hợp với phòng ngủ.

Lưỡi hổ.

Thường xuân

Là loại cây dây leo có khả năng sinh trưởng tốt trong môi trường thiếu sáng, thường xuân rất thích hợp đặt ở nhà vệ sinh. Cây có tác dụng hấp thụ mùi hôi và cải thiện chất lượng không khí.

Cây thường xuân với lá dày còn được ví như là những chiếc bẫy giúp “nuốt” bụi mịn trong nhà. Đặc biệt, thường xuân còn giúp hạn chế nấm mốc. Chỉ cần đặt cây gần cửa sổ hoặc vị trí có ánh sáng gián tiếp, hạn chế tưới nhiều nước là cây sẽ phát triển xanh tốt.

Cây trầu

Cây trầu là loại cây dây leo dễ trồng, phù hợp với nhiều không gian từ bàn làm việc đến kệ treo. Theo nghiên cứu của NASA, cây có khả năng loại bỏ benzene, formaldehyde, xylene và toluene – những hợp chất phổ biến trong vật liệu xây dựng, sơn và sản phẩm gia dụng. Trầu bà có khả năng chịu bóng, dễ nhân giống và ít bệnh hại, rất thích hợp với những người mới bắt đầu trồng cây trong nhà. Đặt cây ở góc phòng hoặc để dây leo trên kệ cao sẽ vừa tạo cảnh quan xanh vừa góp phần thanh lọc không khí giảm bụi mịn trong nhà.

Cây dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston là một trong những loại cây được NASA khuyến nghị về khả năng hấp thụ formaldehyde, xylene và toluene. Với bộ lá xanh mượt, tán lá xòe cây không chỉ lọc không khí mà còn tăng độ ẩm tự nhiên, hút bụi mịn trong nhà, giúp giảm các vấn đề về khô da, mắt và đường hô hấp. Dương xỉ Boston thích môi trường ẩm, ánh sáng gián tiếp và cần tưới nước đều đặn. Cây lý tưởng để treo trong phòng khách, phòng tắm hoặc ban công trong nhà.

Cây cao su cảnh

Cây cao su là loại cây thân gỗ dễ chăm sóc, có khả năng hấp thụ formaldehyde và các VOCs khác trong nhà. Lá cây bóng, to, xanh mướt, giúp lọc bụi hiệu quả và tạo cảm giác tươi mới cho không gian sống. Cây cao su ưa ánh sáng gián tiếp, tưới nước vừa phải và dễ thích nghi với nhiều điều kiện trong nhà. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn vừa trang trí phòng khách vừa cải thiện chất lượng không khí.

Ảnh minh họa.

Lưu ý khi trồng cây trong nhà

Mặc dù các loại cây trên có khả năng lọc không khí, nhưng nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng hiệu quả lọc khí trong điều kiện thực tế không lớn bằng thử nghiệm trong phòng kín. Do đó, cây trồng nên được xem là bổ sung cho thông gió và máy lọc không khí, chứ không thay thế hoàn toàn. Ngoài ra, nên chọn cây phù hợp với ánh sáng và không gian, tránh tưới quá nhiều gây úng rễ hoặc nấm mốc.