TOP 5 cây xanh NASA khuyên trồng: Nuốt sạch chất độc gây ung thư, đầu óc minh mẫn, sống thọ!

Trong môi trường sống hiện đại, không khí trong nhà thường chứa nhiều chất ô nhiễm như formaldehyde, benzene và trichloroethylene – những tác nhân tiềm ẩn gây ung thư và các bệnh hô hấp. Để cải thiện chất lượng không khí, NASA đã thực hiện nghiên cứu về khả năng thanh lọc không khí của các loài cây trồng trong nhà. Kết quả cho thấy, một số loài cây có khả năng hấp thụ và loại bỏ các chất độc hại này, giúp không gian sống trở nên trong lành hơn.

1. Cây thường xuân (English Ivy – Hedera helix)

Cây thường xuân được biết đến với khả năng loại bỏ formaldehyde và benzene trong không khí. Ngoài ra, cây còn có tác dụng giảm bớt các bào tử nấm mốc, giúp không gian sống sạch sẽ hơn. Cây thường xuân thích hợp trồng trong các khu vực có ánh sáng gián tiếp và cần được chăm sóc định kỳ để phát triển tốt.

2. Cây lưỡi hổ (Snake Plant – Sansevieria trifasciata)

Cây lưỡi hổ là một trong những loài cây dễ chăm sóc và có khả năng hấp thụ formaldehyde hiệu quả. Đặc biệt, cây có thể quang hợp vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng không khí trong suốt 24 giờ. Cây lưỡi hổ thích hợp đặt ở các khu vực có ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên.

3. Cây kim tiền (Money Plant – Epipremnum aureum)

Cây kim tiền không chỉ có khả năng hấp thụ formaldehyde mà còn giúp cải thiện tâm trạng và mang lại may mắn cho gia chủ. Cây dễ trồng và phát triển mạnh mẽ trong môi trường trong nhà. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cây có thể gây độc nếu bị nuốt phải, do đó cần để xa tầm tay trẻ em và thú cưng.

4. Cây dương xỉ Mỹ (Boston Fern – Nephrolepis exaltata)

Cây dương xỉ Mỹ có khả năng loại bỏ formaldehyde và xylene – hai chất độc hại thường có trong không khí trong nhà. Cây ưa thích môi trường ẩm ướt và cần được tưới nước thường xuyên để duy trì độ ẩm cho đất. Ngoài ra, cây cũng giúp tăng cường độ ẩm trong không khí, mang lại cảm giác thoải mái cho không gian sống.

5. Cây trầu bà (Pothos – Epipremnum aureum)

Cây trầu bà là loài cây dễ chăm sóc và có khả năng hấp thụ formaldehyde, benzene và trichloroethylene – những chất độc hại thường có trong không khí trong nhà. Cây có thể sống tốt trong môi trường ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cây có thể gây độc nếu bị nuốt phải, do đó cần để xa tầm tay trẻ em và thú cưng.

Lưu ý khi trồng cây trong nhà:

Chọn cây phù hợp với điều kiện ánh sáng và nhiệt độ trong nhà.

Đảm bảo đất trồng có độ thoát nước tốt để tránh tình trạng úng nước.

Tưới nước và chăm sóc cây định kỳ để cây phát triển khỏe mạnh.

Đặt cây ở những vị trí phù hợp, tránh xa tầm tay trẻ em và thú cưng nếu cây có thể gây độc.

Việc trồng cây trong nhà không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn mang lại không gian sống xanh mát và thư giãn. Hãy lựa chọn những loài cây phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và tạo môi trường sống trong lành.