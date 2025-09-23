Ngày càng nhiều gia đình quay lưng với sàn gỗ, 8 lý do nghe thôi đã thấy nản

Sàn gỗ từng là lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình vì vẻ đẹp ấm cúng và sang trọng. Thế nhưng vài năm trở lại đây, không ít người bắt đầu "quay lưng" với loại vật liệu này. Nguyên nhân không chỉ ở chi phí, mà còn ở hàng loạt nhược điểm khiến cuộc sống sinh hoạt thêm phần phiền toái.

1. Dễ cong vênh, biến dạng

Khác với gạch men hay đá, sàn gỗ dễ bị tác động bởi độ ẩm và nhiệt độ. Ở những khu vực khí hậu ẩm ướt hoặc gia đình có sử dụng hệ thống sưởi nền, nếu thi công hoặc bảo dưỡng không đúng cách, gỗ có thể cong vênh, phồng rộp sau một thời gian. Chi phí sửa chữa hay thay mới thường cao hơn so với các loại vật liệu khác, đây cũng là điểm hạn chế mà nhiều gia đình cân nhắc trước khi lựa chọn.

2. Nấm mốc "ghé thăm" thường xuyên

Trong mùa nồm ẩm, sàn gỗ dễ hút ẩm và xuất hiện mùi khó chịu. Không chỉ do thời tiết, mà thói quen lau nhà bằng quá nhiều nước cũng khiến bề mặt nhanh bị mốc, thậm chí hình thành những vệt đen loang lổ mất thẩm mỹ. Với các loại sàn gỗ chất lượng thấp, tình trạng này còn xảy ra thường xuyên hơn.

3. Giá thành cao

So với gạch men, đá hay gạch giả gỗ, chi phí lắp đặt sàn gỗ thường cao hơn đáng kể. Đặc biệt, các loại gỗ nhập khẩu, ít hóa chất và được xử lý kỹ lưỡng để an toàn cho sức khỏe lại càng đắt đỏ, khiến tổng chi phí có thể trở thành khoản đầu tư lớn đối với nhiều gia đình.

4. Khó giữ gìn trong quá trình sử dụng

Sàn gỗ vốn khá "khó tính" trong khâu bảo quản. Một vật nặng rơi xuống hay đồ đạc bị kéo lê cũng có thể để lại vết trầy xước hoặc lõm trên bề mặt. Với những gia đình có trẻ nhỏ hiếu động hoặc nuôi thú cưng, việc sàn bị mất đi vẻ đẹp ban đầu sau vài năm sử dụng gần như khó tránh khỏi, trừ khi chọn loại gỗ có lớp phủ chống xước chất lượng cao.

5. Tốn công bảo dưỡng

Để giữ được vẻ đẹp và độ bền, sàn gỗ đặc biệt là sàn gỗ tự nhiên - cần được bảo dưỡng định kỳ. Các công việc như đánh bóng hay phủ dầu bảo vệ thường phải nhờ đến thợ chuyên nghiệp, vừa tốn thời gian vừa phát sinh chi phí. Đây là điều không phải gia đình nào cũng sẵn sàng duy trì lâu dài.

6. Lo ngại về hàm lượng formaldehyde

Mặc dù nhiều nhà sản xuất cam kết sàn gỗ an toàn, nhưng thực tế vẫn tồn tại nguy cơ phát thải formaldehyde từ keo dán hoặc lớp phủ bề mặt. Nếu hàm lượng vượt quá mức cho phép, chất này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe về lâu dài, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm đạt chứng nhận an toàn là yếu tố rất quan trọng.

7. Độ bền không cao

So với gạch men hay đá, tuổi thọ của sàn gỗ thường ngắn hơn. Với những loại phổ thông, sau khoảng 8-12 năm sử dụng, sàn dễ bị xuống cấp, phát ra tiếng kêu cọt kẹt hoặc biến dạng. Việc phải thay mới hoặc đại tu định kỳ khiến nhiều người cho rằng đây chưa hẳn là lựa chọn bền vững, trừ khi sử dụng các loại gỗ cao cấp và bảo dưỡng đúng cách.

8. Có nhiều vật liệu thay thế hợp lý hơn

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều lựa chọn thay thế sàn gỗ, điển hình như gạch giả gỗ hay sàn nhựa vinyl. Các vật liệu này vừa bền, chống nước, ít tốn công bảo dưỡng mà vẫn tạo hiệu ứng thẩm mỹ gần giống gỗ thật. Nhờ sự tiện lợi ấy, không ít gia đình cho rằng họ hoàn toàn có thể tránh được những phiền toái vốn thường gặp với sàn gỗ truyền thống.

Không thể phủ nhận sàn gỗ mang lại vẻ đẹp ấm áp và sang trọng cho không gian sống. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân về độ bền, chi phí và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, loại vật liệu này dần đánh mất ưu thế trước nhiều lựa chọn thay thế hiện đại và thực dụng hơn.

Theo Toutiao