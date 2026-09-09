Ngày 9/9 thường niên, tại trường Đại học Y Hà Nội sẽ diễn ra buổi Match Day 2026 - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành. Bác sĩ nội trú được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Mỗi lời hô vang ấy như một lời tuyên ngôn tự hào, khẳng định con đường mà họ quyết tâm theo đuổi.

Năm 2025, kỳ thi bác sĩ nội trú có quy mô lớn nhất với gần 1.000 thí sinh tham dự. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện, theo VietNamnet.

Video đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 - Nguồn: HMU Đại học Y Hà Nội

Sau khi biết điểm, những thí sinh có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên, lần lượt cho đến khi hết chỉ tiêu. Những thí sinh có điểm thấp hơn sẽ không còn cơ hội chọn ngành khi chỉ tiêu đã kín.

Năm 2025, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025, có 7 người lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Thủ khoa kỳ thi này là Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) cũng chọn chuyên ngành này.

Xếp sau đó là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 người lựa chọn. Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình cũng là hai chuyên ngành “cháy” chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên.

Màn hô tên tại Match Day thường được cộng đồng mạng ví von giống như cuộc thi hoa hậu, nơi hội tụ của các "tinh hoa" đất nước. Năm 2025 đã tìm ra rất nhiều ứng cử viên sáng giá, trong đó nổi bật nhiều thí sinh gây ấn tượng mạnh mẽ.

Vũ Ngọc Duy - Thủ khoa bác sĩ nội trú 2025

Sau 6 năm theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội, Vũ Ngọc Duy tốt nghiệp với tấm bằng bác sĩ Y khoa loại Giỏi, điểm trung bình 8,11/10. Xuyên suốt quá trình học tập, Duy có 7/12 học kỳ đạt học bổng của trường.

Vũ Ngọc Duy - Thủ khoa bác sĩ nội trú 2025 - Ảnh: HMU

Sau khi tốt nghiệp, Duy đăng ký dự thi bác sĩ nội trú và xuất sắc dẫn đầu 1.000 thí sinh, trở thành thủ khoa với 25,09/30 điểm, theo báo ĐBND.

Tại buổi Match Day, Vũ Ngọc Duy là người đầu tiên được chọn chuyên ngành. Lúc đó, Duy đã dõng dạc hô tô "Sản phụ khoa", trong tiếng hò reo của cả hội trường.

Để có kết quả trên, thời gian biểu một ngày của chàng trai trẻ bắt đầu từ 7h sáng lên giảng đường, học đến 22h30 tối, ăn trưa, tối tại trường. Mỗi ngày, cậu có thể học đến hơn 13 tiếng ở trường, tối về nhà tắm rửa lại tiếp tục học.

Kết quả, bằng ý chí nỗ lực bền bỉ, Duy thành công vượt qua giai đoạn áp lực, xuất sắc dẫn đầu kỳ thi được đánh giá khốc liệt bậc nhất ngành Y, trong niềm tự hào của bạn bè và gia đình.

Đặng Thị Ngọc Linh - thí sinh duy nhất chọn ngành nội tim mạch

Đặng Thị Ngọc Linh là thí sinh giữ vị trí thứ 5 tại kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội 2025. Trong khi các thí sinh trước đó chọn các chuyên ngành hot như: Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa,… thì Đặng Thị Ngọc Linh hô vang lựa chọn của mình: ngành Nội tim mạch.

Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Linh - Ảnh: HMU

Chia sẻ về lý do chọn ngành Nội tim mạch trong chương trình Chào buổi sáng, phát sóng trên VTV1 hôm 11/9/, bác sĩ Linh kể lại câu chuyện của bản thân khi tham gia thực hành lâm sàng tại Khoa tim mạch C3 của Viện tim mạch quốc gia vào năm thứ 4 đại học.

"Đây là lần đầu tiên em được làm bệnh án cho một bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Bởi vì là lần đầu tiên làm bệnh án nên em không tránh được những thiếu sót. Khi được thầy Đạt bình bệnh án, thầy hỏi đến câu nào thì em không biết câu đấy. Khi nhìn vào ánh mắt của thầy em thấy trong lòng rất xấu hổ", bác sĩ Linh chia sẻ.

Sau đó, Linh dành 1 tuần chỉ để học về bệnh nhồi máu cơ tim. "Và khi mình đắm chìm vào nó thì mình sẽ yêu nó một cách tự nhiên", bác sĩ Linh nói và cuối cùng, sau 6 năm tốt nghiệp bác sĩ đa khoa thì Linh đã quyết định muốn chữa cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.

Ngô Thu Hà - nữ Thủ khoa kép “siêu hiếm”

Ngô Thu Hà được coi là hiện tượng hiếm gặp của Trường Đại học Y Hà Nội khi vừa là Thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của Trường Đại học Y Hà Nội. Tại kỳ thi bác sĩ nội trú 2025, em xuất sắc khi giành vị trí thứ 14 và lựa chọn chuyên ngành Ung thư, theo Hà Nội Mới.

Bác sĩ Ngô Thu Hà - Ảnh: FBNV

Ngô Thu Hà, sinh năm 2001 quê Phú Thọ, từng là Thủ khoa lớp chuyên Toán tại kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Hùng Vương. Em đam mê toán và giành nhiều giải thưởng về toán học: Giải Nhì kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC, huy chương Bạc cuộc thi giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán.

6 năm trước, nữ sinh từng gây chú ý khi dẫn đầu khối B00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019 với hai điểm 10 môn hóa, sinh và 9,8 điểm môn toán, trở thành Thủ khoa đầu vào trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2025, với điểm tổng kết 8,42/10, Hà trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội và được TP Hà Nội vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bác sĩ triệu view Đinh Duy Khương

Bác sĩ điển trai Đinh Duy Khương - Ảnh cắt từ clip

Tuy không phải người đầu tiên hô tên, thế nhưng bác sĩ Đinh Duy Khương lại trở thành cái tên "hot hit" bậc nhất trong buổi lựa chọn chuyên ngành tại Đại học Y Hà Nội năm 2025. Chỉ xuất hiện trên sóng livestream vài giây, khung hình của nam bác sĩ điển trai đã được dân tình nhanh tay "screenshot", rồi lan truyền cả cõi mạng.

Bác sĩ Đinh Duy Khương nằm trong Top 4 người đứng đầu cao điểm nhất kỳ thi tuyển chọn bác sĩ nội trú của Y Hà Nội. Khương đã quyết định chọn ngành phẫu thuật tạo hình cho 3 năm rèn luyện. Anh là cựu học sinh của THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình).

Bác sĩ nội trú "không chọn chuyên ngành"

Không phải Thủ khoa, Á khoa nhưng Nguyễn Đình Hoàng - tân bác sĩ số thứ tự 61 tại kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội lại tạo ấn tượng mạnh mẽ vì “không chọn chuyên ngành nào”. Tìm hiểu lý do thì được biết, trước đó em đã đỗ Thủ khoa - kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Vinuni và quyết định theo học tại đây với chuyên ngành Gây mê hồi sức.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng không lựa chọn chuyên ngành trong Match Day 2025 - Ảnh cắt từ clip của HMU

Không chỉ gây sốt vì từ chối chọn chuyên ngành nội trú, nhường cơ hội cho các bác sĩ nội trú được lựa chọn phía sau, Nguyễn Đình Hoàng còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì bảng thành tích học tập xuất sắc.

3 năm phổ thông, Nguyễn Đình Hoàng là học sinh chuyên hoá Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Lớp 11, Hoàng thi vượt cấp và giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Lớp 12, nam sinh tiếp tục giành giải Nhất, sau đó vượt qua vòng đấu chọn thứ 2 để trở thành 1 trong 4 thí sinh đại diện cho Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IchO) 2019 và xuất sắc giành huy chương Bạc. Hoàng trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũ (nay là Lào Cai) giành huy chương tại kỳ thi danh giá này. Cùng năm đó, em trúng tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội theo diện tuyển thẳng.