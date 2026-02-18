Người xưa vẫn hay bảo "Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng", ý nói đây là thời điểm then chốt, là cột mốc giao thoa quan trọng nhất của đất trời khi năm mới thực sự bắt đầu guồng quay của nó. Hết bánh chưng, hết dưa hành cũng là lúc chúng ta quay về với thực tại cơm áo gạo tiền. Nhiều người lo lắng năm nay kinh tế khó khăn, làm ăn chật vật. Thế nhưng, trong cái khó ló cái khôn, và trong quy luật vận hành của vũ trụ, luôn có những con giáp được ưu ái ban phước lành đúng vào thời điểm này.

Sau Rằm, khi trăng tròn viên mãn cũng là lúc túi tiền của 4 con giáp sau đây bắt đầu phình to, công việc hanh thông như diều gặp gió, bù đắp lại bao ngày tháng chật vật trước đó. Hãy cùng ngồi lại, pha ấm trà nóng và xem thử vận may có đang mỉm cười với mình không.

1. Tuổi Hợi: Sự xởi lởi trời cho, cứ vô tư là tiền tự tới

Nếu nói về độ may mắn sau Rằm tháng Giêng năm nay, người tuổi Hợi xứng đáng đứng đầu bảng vàng. Bản tính người tuổi Hợi vốn dĩ mộc mạc, chân thành, sống dĩ hòa vi quý nên đi đâu cũng có người thương, kẻ mến. Thời gian trước Tết, có thể bạn đã trải qua không ít phen lao đao, tiền vào cửa trước luồn ra cửa sau, lo toan đủ thứ chuyện gia đình, nội ngoại. Nhưng đừng vội nản lòng, vì ngay sau ngày Rằm, vận thế của bạn sẽ thay đổi một cách ngoạn mục như thể vừa được quý nhân "bẻ lái" giúp vậy.

Cái hay của tuổi Hợi đợt này không phải là sự tranh giành đấu đá để kiếm tiền, mà là lộc tự tìm đến. Có thể là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả, một dự án tưởng chừng bế tắc bỗng được khơi thông, hay đơn giản là những cơ hội làm ăn nhỏ lẻ nhưng "tích tiểu thành đại", mang lại nguồn thu cực kỳ rủng rỉnh. Tử vi mách bảo rằng, sau Rằm tháng Giêng, người tuổi Hợi càng sống xởi lởi, càng ít toan tính chi li thì túi tiền càng dày. Nụ cười và sự lạc quan của bạn chính là phong thủy tốt nhất, thu hút vượng khí vào nhà, khiến công việc làm đâu thắng đó, êm ru như đi trên thảm nhung.





2. Tuổi Dần: Mãnh hổ xuống núi, thời cơ chín muồi để bứt phá

Khác với sự nhẹ nhàng của tuổi Hợi, người tuổi Dần đón nhận tài lộc sau Rằm tháng Giêng với tư thế của một kẻ chinh phục thực thụ. Những chú Hổ vốn dĩ mang trong mình dòng máu của sự mạnh mẽ, quyết đoán và không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Khoảng thời gian nghỉ Tết vừa qua thực chất là lúc tuổi Dần "ẩn mình chờ thời", quan sát và lên kế hoạch tỉ mỉ cho đường đi nước bước sắp tới. Và khi tiếng trống múa lân của Rằm tháng Giêng vừa dứt, cũng là lúc bạn tung ra những "cú tát" cực mạnh vào những khó khăn cũ kỹ, mở toang cánh cửa danh vọng.

Giai đoạn này, cung tài lộc của tuổi Dần sáng rực rỡ. Những người làm kinh doanh sẽ thấy đơn hàng về tới tấp, khách hàng cũ quay lại, khách hàng mới tìm đến nhờ tiếng lành đồn xa. Những ai làm công ăn lương dễ có cơ hội được đề bạt, tăng lương hoặc nhận được khoản thưởng nóng nhờ những sáng kiến độc đáo. Cái "uy" của tuổi Dần kết hợp với vận may của thiên thời tạo nên một sức bật khủng khiếp. Tuy nhiên, người tuổi Dần cần nhớ một điều: Tiền về nhiều nhưng cũng cần quản lý chặt, tránh vung tay quá trán vào những cuộc vui không cần thiết, hãy dùng số vốn đó để tái đầu tư, chắc chắn cuối năm bạn sẽ nhìn lại và thầm cảm ơn sự nỗ lực của mình trong tháng Giêng này.

3. Tuổi Mùi: Âm thầm gieo hạt, bất ngờ gặt hái "quả ngọt"

Người tuổi Mùi thường bị hiểu lầm là quá hiền lành, đôi khi có phần nhu mì, nhưng thực chất bên trong họ là một sức sống bền bỉ và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Sau Rằm tháng Giêng, khi mọi người còn đang uể oải vì dư âm Tết, tuổi Mùi đã âm thầm bắt tay vào việc. Chính sự chăm chỉ, cần mẫn như những chú ong thợ ấy đã lay động được các vì sao tinh tú, mang lại cho họ những vận may không ngờ tới. Đây là thời điểm "lộc lá" nảy mầm từ chính những mối quan hệ mà bạn đã dày công vun đắp bấy lâu nay.

Đừng ngạc nhiên nếu bỗng dưng có người quen cũ gọi điện mời hợp tác, hay một người bạn phương xa mang đến thông tin đầu tư quý giá. Tuổi Mùi sau Rằm được ví như "cá chép hóa rồng", vượt qua vũ môn của sự trì trệ để vươn lên mạnh mẽ. Tài lộc của tuổi Mùi đến theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" nhưng một khi đã đến là rất vững chắc. Không phải kiểu tiền "xổi" nay còn mai mất, mà là những nguồn thu ổn định, giúp bạn củng cố vị thế tài chính cho cả năm. Lời khuyên cho tuổi Mùi là hãy mạnh dạn hơn, bước ra khỏi vùng an toàn, đón nhận những lời đề nghị mới, vì biết đâu đó chính là chìa khóa mở ra kho báu mà bạn tìm kiếm bấy lâu.





4. Tuổi Thân: Nhanh nhạy nắm bắt, tiền đẻ ra tiền

Chốt lại danh sách vàng này không ai khác chính là những chú Khỉ lanh lợi. Tuổi Thân nổi tiếng với bộ óc sắc sảo, khả năng ứng biến linh hoạt và đôi mắt nhìn thấy cơ hội trong khi người khác chỉ thấy rủi ro. Sau Rằm tháng Giêng, sao cát tinh chiếu rọi vào cung mệnh của tuổi Thân, biến mọi ý tưởng trong đầu bạn thành vàng bạc thực sự. Nếu như trước Tết bạn còn do dự về một kế hoạch nào đó, thì đây là lúc "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để triển khai ngay lập tức.

Sự bùng nổ tài lộc của tuổi Thân đến từ sự nhạy bén với thị trường. Bạn biết cách xoay chuyển dòng tiền, biết mua rẻ bán đắt, biết đầu tư vào đâu để sinh lời nhanh nhất. Đặc biệt, những người tuổi Thân làm trong lĩnh vực sáng tạo, marketing hay buôn bán tự do sẽ có một tháng Giêng cực kỳ rực rỡ. Tiền bạc sẽ chảy về túi bạn từ nhiều nguồn khác nhau, từ công việc chính đến nghề tay trái. Tuy nhiên, sự nhanh nhạy đôi khi đi kèm với tính cả thèm chóng chán, nên tuổi Thân cần giữ cho mình một cái đầu lạnh, tập trung vào mục tiêu cốt lõi để tài lộc được bền lâu, tránh tình trạng "kiếm củi ba năm thiêu một giờ".

Thực ra, vận mệnh nằm trong tay, nhưng may mắn lại là món quà của trời đất ban tặng cho những ai biết trân trọng và nỗ lực. Dù bạn có thuộc Top 4 con giáp trên hay không, thì việc giữ một tâm thế lạc quan, một tinh thần lao động hăng say ngay sau Rằm tháng Giêng cũng đã là một loại "phong thủy" tốt nhất rồi. Chúc cho tất cả chúng ta, ai nấy đều chân cứng đá mềm, túi tiền rủng rỉnh và một năm mới bình an, vạn sự như ý.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo để cuộc sống thêm phần tích cực)