Top 3 chòm sao có "số hưởng" nhất tháng đầu năm 2026: Sự nghiệp thăng hoa, tài khoản nhảy số, tình duyên như ý

Tháng 1 năm 2026, bầu trời chiêm tinh dường như dịu dàng hơn hẳn. Sau những cú va đập của các nghịch hành trong năm cũ, tháng đầu năm nay mang đến một bầu không khí của sự chữa lành và gieo trồng. Đây là lúc chúng ta không chỉ mơ về những điều lớn lao mà còn thực sự chạm tay vào được thành quả. Năng lượng của tháng này khuyến khích sự "đón nhận".

Phụ nữ chúng mình thường hay gồng mình lên để lo toan, để hy sinh, mà quên mất rằng mình cũng xứng đáng được nhận lại. Và với 3 chòm sao dưới đây, tháng 1 này chính là lúc cán cân công lý của vũ trụ nghiêng về phía họ, bù đắp cho họ tất cả những vất vả đã qua bằng sự giàu có và hạnh phúc ngập tràn.

1. Cự Giải: "Con cưng" của bầu trời, ngồi yên lộc cũng tới

Nếu phải tìm ra một nhân vật chính cho bộ phim "Đổi đời" tháng 1/2026, thì đó chắc chắn là Cự Giải. Hãy thở phào nhẹ nhõm đi, vì những ngày tháng chật vật, loay hoay tìm hướng đi đã thực sự lùi xa rồi. Tháng này, năng lượng của sao Mộc, hành tinh của sự may mắn và mở rộng đang ưu ái bạn hết mực. Bạn sẽ cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong, không phải là sự bồn chồn lo lắng, mà là trực giác mách bảo bạn biết chính xác mình cần làm gì để tiền đẻ ra tiền.

Sự trù phú đến với Cự Giải trong tháng này không ồn ào như trúng số độc đắc, mà nó bền vững và ấm áp. Có thể là một khoản thưởng Tết vượt ngoài mong đợi, một dự án kinh doanh tay trái bỗng dưng "nổ đơn" liên tục, hoặc tin vui từ chuyện đất đai, nhà cửa. Đặc biệt, trực giác của Cự Giải tháng này nhạy bén kinh khủng. Bạn nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Một lời mời hợp tác vu vơ bên bàn cà phê cũng có thể mở ra một nguồn thu nhập mới.

Trong chuyện tình cảm, sự dịu dàng vốn có của bạn trở thành vũ khí "chết người". Những Cự Giải độc thân có cơ hội gặp gỡ một người mang lại cảm giác an toàn và che chở đúng gu "người đàn ông của gia đình" mà bạn luôn tìm kiếm. Còn ai đã có đôi, tháng này là tháng của sự thấu hiểu, hai người cùng nhìn về một hướng, cùng vun vén cho tổ ấm nhỏ, cảm giác bình yên đến lạ lùng.

2. Bọ Cạp: Quyền lực trở lại, tiền tài chảy vào như nước

Khác với vẻ êm đềm của Cự Giải, sự may mắn của Bọ Cạp trong tháng 1/2026 mang màu sắc của sự bứt phá và quyền lực. Sau một thời gian dài ẩn mình, chiêm nghiệm và có phần hơi thu mình lại, Bọ Cạp của tháng này bước ra ánh sáng với phong thái của một nữ hoàng. Bạn biết rõ giá trị của bản thân và không ngại đòi hỏi những gì mình xứng đáng.

Tại nơi làm việc, tiếng nói của bạn có trọng lượng hơn bao giờ hết. Những ý tưởng táo bạo mà trước đây bạn còn e dè chưa dám đề xuất, giờ là lúc tung ra. Và ngạc nhiên chưa, mọi người đều bị thuyết phục. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài chính rủng rỉnh. Ví tiền của Bọ Cạp tháng này lúc nào cũng dày, không phải vì bạn chi tiêu tiết kiệm, mà vì các nguồn thu cứ tấp nập đổ về.

Nhưng cái hay của Bọ Cạp là biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền. Bạn có thể sẽ tìm thấy một kênh đầu tư hay ho nào đó, hoặc đơn giản là tự thưởng cho mình những món đồ chất lượng để nâng tầm bản thân. Về tình duyên, sức hút bí ẩn của Bọ Cạp đạt đỉnh điểm. Bạn không cần làm gì nhiều, chỉ cần là chính mình, cũng đủ khiến đối phương say như điếu đổ. Một tháng rực rỡ, nồng nàn và đầy đam mê đang chờ đón bạn.

3. Song Ngư: Giấc mơ hóa thực, quý nhân xuất hiện mọi nơi

Chòm sao cuối cùng trong danh sách "bảng vàng" tháng 1/2026 chính là những nàng Cá mộng mơ. Song Ngư thường bị chê là thiếu thực tế, nhưng tháng này, vũ trụ sẽ chứng minh rằng "mơ mộng cũng có thể hái ra tiền". Sự sáng tạo và tâm hồn nghệ sĩ của bạn chính là mỏ vàng chưa được khai thác hết.

Nếu bạn đang làm những công việc liên quan đến nghệ thuật, viết lách, content hay chăm sóc cộng đồng, tháng này bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Những ý tưởng của bạn chạm được vào trái tim người khác, mang lại giá trị thực tế và được quy đổi thành thu nhập xứng đáng. Nhưng điều tuyệt vời nhất của Song Ngư trong tháng 1 này chính là vận quý nhân. Đi đâu bạn cũng được người thương, người giúp. Gặp khó khăn trong công việc? Có đồng nghiệp gánh vác hộ. Thiếu vốn làm ăn? Có người thân hỗ trợ.

Cảm giác như cả vũ trụ đang hợp sức lại để nâng đỡ bạn vậy. Trong chuyện tình cảm, Song Ngư sẽ được đắm chìm trong sự lãng mạn ngọt ngào như phim Hàn Quốc. Nếu đang crush ai đó, hãy mạnh dạn bật đèn xanh, tỷ lệ thành công là 99,9% đấy. Hãy cứ tin vào trực giác và trái tim mình, vì tháng này, trái tim sẽ dẫn lối bạn đến kho báu.

Dù bạn có thuộc 3 chòm sao trên hay không, thì tháng 1/2026 vẫn mang một thông điệp chung cho tất cả chúng ta: Hãy mở lòng ra để đón nhận. Đừng để những nỗi sợ hãi của quá khứ đóng sập cánh cửa tương lai. Sự trù phú không chỉ nằm ở số dư tài khoản, mà còn nằm ở sự bình an trong tâm hồn, ở những bữa cơm ngon bên gia đình, và ở niềm tin rằng ngày mai trời lại sáng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)