Cuộc sống 20 năm sau của 2 gia đình "sinh con gái đầu lòng" và "sinh con trai đầu lòng" gây ngỡ ngàng: Đúng là hơn nhau ở tư duy!

Bi kịch từ tư duy "có nếp có tẻ": Con gái xa cách, con trai ỷ lại

Chị Linh, một bà mẹ thế hệ 8X ở Trung Quốc có tư tưởng khá truyền thống, luôn mong con đầu lòng là con trai nhưng lại sinh con gái. Dù không nói ra, trong lòng chị vẫn có chút hụt hẫng. Sau này, khi sinh được con trai thứ hai, cán cân tình cảm trong gia đình bắt đầu nghiêng hẳn về phía cậu út.

Mọi thứ tốt đẹp nhất từ đồ ăn, quần áo đều dành cho con trai. Khi mắc lỗi, con trai dễ dàng được tha thứ, trong khi con gái luôn bị yêu cầu phải "hiểu chuyện" và nhường nhịn em. Chị Linh không cho rằng mình thiên vị, chị chỉ nghĩ đơn giản: "Con trai sau này gánh vác nhiều thứ, con gái chịu thiệt một chút cũng chẳng sao" .

20 năm trôi qua, khi hai con đã trưởng thành, hệ quả mới thực sự lộ rõ. Cô con gái có mối quan hệ lạnh nhạt với mẹ, trong lòng chất chứa những uất ức không thể giải tỏa sau nhiều năm bị xem nhẹ. Ngược lại, cậu con trai do được nuông chiều từ bé nên thiếu tính kỷ luật, công việc bấp bênh và không có tinh thần trách nhiệm với gia đình.

Ảnh minh hoạ

Quả ngọt từ sự công bằng: Con cái tự lập, anh em hòa thuận

Trái ngược với chị Linh là câu chuyện của chị Vân, bạn thân chị. Chị Vân sinh con trai đầu lòng và con gái thứ hai. Ngay từ đầu, chị đã đặt ra nguyên tắc thép: Trai hay gái đều bình đẳng về tình yêu thương lẫn kỷ luật.

Chị yêu cầu con trai phải tuân thủ quy tắc ứng xử và khuyến khích con gái mạnh dạn bày tỏ quan điểm. Cả hai đều được ghi nhận khi nỗ lực và phải tự chịu trách nhiệm khi sai phạm.

Sau 20 năm, hai người con của chị Vân đều trở thành những người độc lập, biết cư xử chừng mực. Mối quan hệ anh em vô cùng khăng khít, luôn hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn vào gia đình chị, ai cũng phải thốt lên: "Nhà này nuôi dạy con khéo quá" .

Thái độ của cha mẹ quyết định số phận của gia đình

Nhiều người lầm tưởng sự khác biệt đến từ giới tính của đứa trẻ, nhưng thực chất, "hố sâu" ngăn cách các gia đình nằm ở thái độ của cha mẹ.

- Kiểu gia đình "Trọng nam khinh nữ": Nếu con đầu là gái, cha mẹ thường mang tâm lý "chờ đợi con trai" để dồn nguồn lực. Điều này tạo ra một đứa trẻ tự ti, khao khát được công nhận (con gái) và một đứa trẻ ái kỷ, thiếu trách nhiệm (con trai). Sự mất cân bằng này sẽ dẫn đến rạn nứt tình cảm khi con cái trưởng thành.

- Kiểu gia đình "Không giới hạn giới tính": Dù con đầu là trai hay gái, cha mẹ đều giữ vững quan điểm giáo dục. Con gái được khích lệ vươn lên, con trai được rèn giũa trách nhiệm. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này thường tự tin, hiểu rõ giá trị bản thân và gắn kết sâu sắc với gia đình.

Giới tính của con đầu lòng không quyết định vận mệnh của một gia đình. Điều quyết định nằm ở việc cha mẹ có lấy "giới tính" làm cái cớ để đối xử phân biệt hay không.

Trẻ con không cần sự thiên vị, chúng cần sự công bằng. Chúng không cần được nuông chiều, chúng cần được tôn trọng. Khoảng cách giữa các gia đình không được tạo ra lúc đứa trẻ chào đời, mà được hình thành từ thái độ nuôi dạy của cha mẹ qua từng ngày, từng tháng.