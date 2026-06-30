Top 10 trường có điểm chuẩn vào lớp 10 thấp nhất TP.HCM năm 2026

Dưới đây là 10 trường có điểm chuẩn vào lớp 10 thấp nhất TP.HCM:

STT Trường Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) 1 THPT Cần Thạnh 9 9 9 2 THCS và THPT Nguyễn Huệ 9 9 9 3 THPT Trần Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu) 9 9 9 4 THPT Hắc Dịch 9 9 9 5 THPT Phước Bửu 9 9 9 6 THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa - Vũng Tàu) 9 9 9 7 THPT Hòa Bình 9 9 9 8 THPT Dương Bạch Mai 9 9 9 9 THPT Bưng Riềng 9 9 9 10 THPT Võ Nguyên Giáp 9 9 9

Năm nay, trong top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất THPT thì cả 10 trường đều có điểm chuẩn với cả 3 nguyện vọng là 9 điểm. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt 3 điểm/môn là đã có thể đỗ các trường trên. So với năm ngoái, top 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất đều có điểm chuẩn ở cả 3 nguyện vọng là 10,5 điểm.

Sáng nay, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026. Thí sinh có thể xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY.

Sở này cũng thông tin thêm, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về bảo đảm tỷ lệ cao nhất thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học, Sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thêm cơ hội cho học sinh có nhu cầu được vào học tại các trường THPT công lập, đồng thời bảo đảm đa dạng lựa chọn học tập cho học sinh chưa trúng tuyển.

Cụ thể, sau khi hoàn tất xét tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu các lớp chuyên, chương trình đặc thù (chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695, Trường Phổ thông Năng khiếu) và diện tuyển thẳng, Sở xét tuyển vào các THPT thường.

Đối với địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất và trường lớp đã được bảo đảm đầy đủ: Sở điều chỉnh điểm sàn trúng tuyển xuống mức 9 điểm, giảm nhẹ so với năm học 2025 – 2026.

Giải pháp này giúp học sinh trên địa bàn được học tại trường gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại cho gia đình, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và chỗ học sẵn có.

Đối với khu vực nội thành, nơi nhu cầu học tập vượt quá nguồn chỗ học công lập: Sở bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu được giao; đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp và phát triển thêm các loại hình trường công lập khác để mọi học sinh có nhu cầu đều có nơi học tập phù hợp.

Toàn bộ quá trình xác định điểm trúng tuyển được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch và cân đối hài hòa giữa chỉ tiêu được giao với số lượng thí sinh trúng tuyển thực tế của từng trường, bảo đảm công bằng cho mọi thí sinh và đúng quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP.HCM, sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế tại các trường và đề nghị của cơ sở giáo dục, Sở sẽ xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung, tạo thêm cơ hội cho học sinh chưa trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi năm nay có 151.000 học sinh dự thi vào lớp 10 công lập. Kỳ thi diễn ra ngày 1 và 2/6.

Các thí sinh thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Đối với lớp 10 chuyên, tích hợp, ngoài 3 môn thi này, thí sinh dự thi thêm môn chuyên/tích hợp tương ứng.