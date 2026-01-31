Top 10 công việc thu nhập tới 3 tỷ đồng/năm mà không yêu cầu bằng đại học

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, bằng đại học không còn là “tấm vé thông hành” duy nhất để đạt được mức thu nhập cao. Thực tế cho thấy, nhiều công việc chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tương đương hoặc chứng chỉ nghề sau trung học vẫn mang lại mức lương hấp dẫn, thậm chí vượt mốc 75.000 USD mỗi năm.

Dựa trên phân tích dữ liệu tiền lương và triển vọng việc làm, Business Insider cho biết có không ít ngành nghề đang tăng trưởng nhanh nhưng không đặt nặng yêu cầu về bằng cấp đại học. Thay vào đó, các vị trí này thường coi trọng kỹ năng thực hành, kinh nghiệm thực tế và quá trình đào tạo nghề chuyên sâu.

Danh sách được xây dựng từ số liệu lương trung bình năm 2024 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), kết hợp với dự báo tăng trưởng việc làm trong giai đoạn 2024–2034. Điều kiện chung là thu nhập trung bình đạt tối thiểu 75.000 USD mỗi năm. Phần lớn các công việc có thu nhập cao này tập trung vào ba nhóm lĩnh vực chính: xây dựng – khai thác, dịch vụ an ninh – cứu hộ, và các ngành lắp đặt, bảo trì, sửa chữa kỹ thuật.

Mặc dù không bắt buộc có bằng đại học, nhiều vị trí trong danh sách vẫn đòi hỏi thời gian tích lũy kinh nghiệm lâu dài trong ngành. Trong thực tế tuyển dụng, các nhà sử dụng lao động cũng có thể ưu tiên những ứng viên có trình độ học vấn cao hơn hoặc đã trải qua đào tạo chuyên môn bài bản.

Theo dữ liệu của BLS, 10 công việc có mức thu nhập cao nhất nhưng không yêu cầu bằng đại học bao gồm:

10. Cảnh sát tuần tra và lực lượng cảnh sát trưởng địa phương Thu nhập trung bình: 76.290 USD/năm (khoảng 1,9 tỷ đồng/năm)

9. Giám sát viên đội ngũ thợ máy, lắp đặt và sửa chữa Thu nhập trung bình: 78.300 USD/năm (hơn 2 tỷ đồng/năm)

8. Thợ máy và kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay Thu nhập trung bình: 78.680 USD/năm (hơn 2 tỷ đồng/năm)

7. Giám sát viên tuyến đầu ngành xây dựng và khai thác Thu nhập trung bình: 78.690 USD/năm (hơn 2 tỷ đồng/năm)

6. Kỹ thuật viên điện tử hàng không Thu nhập trung bình: 81.390 USD/năm (khoảng 2,1 tỷ đồng/năm)

5. Giám sát viên lực lượng phòng cháy, chữa cháy Thu nhập trung bình: 92.430 USD/năm (khoảng 2,3 tỷ đồng/năm)

4. Thợ lắp đặt và sửa chữa đường dây điện Thu nhập trung bình: 92.560 USD/năm (khoảng 2,3 tỷ đồng/năm)

3. Quản lý vận tải, kho bãi và phân phối Thu nhập trung bình: 102.010 USD/năm (khoảng 2,6 tỷ đồng/năm)

2. Giám sát viên lực lượng cảnh sát và thám tử Thu nhập trung bình: 105.980 USD/năm (khoảng 2,7 tỷ đồng/năm)

1. Phi công thương mại Thu nhập trung bình: 122.670 USD/năm (khoảng 3,1 tỷ đồng/năm)

Có thể thấy, ở nhóm thu nhập trên 90.000 USD, nổi bật là giám sát viên lực lượng phòng cháy, chữa cháy và thợ lắp đặt, sửa chữa đường dây điện, đều đạt mức trên 92.000 USD mỗi năm. Cao hơn nữa là quản lý vận tải, kho bãi và phân phối, với thu nhập trung bình vượt 100.000 USD/năm.

Hai vị trí dẫn đầu danh sách thuộc lĩnh vực an ninh và hàng không. Giám sát viên lực lượng cảnh sát và thám tử có thu nhập trung bình gần 106.000 USD mỗi năm, trong khi phi công thương mại đứng đầu với mức lương trung bình hơn 122.000 USD/năm, cao nhất trong nhóm các công việc không yêu cầu bằng đại học.

Theo: Business Insider