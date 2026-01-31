Có một quan điểm được nhiều chuyên gia giáo dục đồng tình, đó là cha mẹ có tầm nhìn sẽ đứng bên quan sát và tạo điều kiện để con chủ động lớn lên, còn cha mẹ ngắn hạn thường thay con quyết định, khiến trẻ chỉ có thể trưởng thành một cách bị động.

Theo giáo sư Howard Gardner (Đại học Harvard) - cha đẻ của Thuyết đa trí tuệ, trí thông minh của con người không chỉ gói gọn trong điểm số học tập mà gồm ít nhất 8 loại khác nhau, bao gồm: ngôn ngữ, logic - toán học, không gian, vận động cơ thể, âm nhạc, giao tiếp xã hội, tự nhận thức và quan sát tự nhiên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mỗi đứa trẻ đều có khả năng trở thành "thiên tài" theo cách riêng, nếu người lớn đủ tinh tế để nhận ra và nuôi dưỡng thế mạnh đó.

Các chuyên gia cho rằng, khi trẻ có những biểu hiện dưới đây, cha mẹ đừng vội phủ định hay gò ép, bởi đó rất có thể là dấu hiệu của một tiềm năng đang lớn lên.

1. Trẻ "mặt dày", không quá để tâm ánh nhìn của người khác

Nhiều nhà giáo dục cho rằng "mặt dày" không phải là vô duyên hay vô lễ, mà là khả năng không để cảm xúc bị chi phối quá mức bởi đánh giá bên ngoài. Những đứa trẻ quá nhạy cảm với ánh mắt người khác thường dễ gục ngã trước thất bại, trong khi trẻ "mặt dày" lại có khả năng đứng dậy nhanh hơn, ít tự dằn vặt và dám thử lại.

Ảnh minh họa: Douyin

Không ít phụ huynh chỉ chú trọng điểm số mà quên rằng, đối diện với xấu hổ, tụt hạng hay thất bại mới là bài học cả đời mà con buộc phải tự học. Trẻ có khả năng chịu được "mất mặt" sớm thường sẽ có chỉ số vượt khó và độ bền tâm lý cao hơn khi bước ra đời.

2. Trẻ hay cãi, thích hỏi ngược và không dễ "ngoan ngoãn tuyệt đối"

Trong mắt nhiều người lớn, "trẻ hay cãi" thường bị gắn mác là bướng bỉnh hay khó dạy. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học, đây lại là dấu hiệu cho thấy ý thức độc lập và khả năng tư duy phản biện đang hình thành.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ dám đặt câu hỏi "vì sao", "tại sao lại như vậy" thường có khả năng phân tích vấn đề, ra quyết định và bảo vệ quan điểm tốt hơn khi trưởng thành. Việc trẻ phản biện không đồng nghĩa với vô lễ, mà phản ánh mong muốn được lắng nghe và được tôn trọng.

Thay vì áp đặt "người lớn luôn đúng", nhiều chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên chuyển từ mệnh lệnh sang đối thoại, từ "con phải nghe lời" sang "con nghĩ sao về chuyện này".

3. Trẻ có khả năng bắt chước và mô phỏng rất mạnh

Theo các nghiên cứu thần kinh học, não người có hệ thống "nơ-ron gương" giúp con người học hỏi thông qua quan sát và bắt chước. Trẻ càng thích mô phỏng hành vi, biểu cảm, lời nói của người khác thì khả năng học nhanh và ghi nhớ càng cao.

Nhiều trường hợp cho thấy, khi sở thích mô phỏng và biểu diễn của trẻ được tôn trọng thay vì ngăn cản, nó có thể trở thành lợi thế lớn trong cả học tập lẫn sự nghiệp. Ngược lại, không ít tài năng bị dập tắt chỉ vì cha mẹ cho rằng "đó là trò vô bổ, không phục vụ việc học".

Ảnh minh họa: Sina

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, điều quan trọng không phải là ép con giống người khác, mà là giúp con giỏi hơn chính mình hôm qua, theo cách phù hợp với năng lực và hứng thú cá nhân.

Kết

Không có hai đứa trẻ nào giống nhau hoàn toàn. Giáo dục không phải là dùng một khuôn mẫu để tạo ra hàng loạt "bản sao ngoan ngoãn" mà là đánh thức tiềm năng riêng của từng đứa trẻ. Khi cha mẹ biết lùi lại đúng lúc, tin tưởng và đồng hành thay vì kiểm soát, con mới có cơ hội lớn lên một cách trọn vẹn.