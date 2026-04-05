Tông xe dừng bên đường, ô tô lao xuống vệ đường lật ngửa, 3 người mắc kẹt bên trong
Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 55, khiến một ô tô lật xuống vệ đường, 3 người mắc kẹt trong xe được người dân giải cứu.
Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ ngày 5-4, ô tô mang biển số 72A-834... lưu thông trên Quốc lộ 55 theo hướng Hồ Tràm đi Bà Rịa (TPHCM). Khi đến khu vực ấp Cây Cám (xã Đất Đỏ, TPHCM), phương tiện này bất ngờ va chạm với một xe ô tô hiệu Toyota Camry đang dừng bên đường.
Cú va chạm mạnh khiến xe 72A-834... mất kiểm soát, tông gãy lan can bên phải, lao xuống vệ đường rồi lật ngửa. Tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng nặng, túi khí bung, một bánh xe văng ra ngoài.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người gồm 2 ba mẹ và 1 con trai. Người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.
Nhận tin báo, lực lượng Đội CSGT số 2 (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an địa phương có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.