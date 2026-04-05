Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ ngày 5-4, ô tô mang biển số 72A-834... lưu thông trên Quốc lộ 55 theo hướng Hồ Tràm đi Bà Rịa (TPHCM). Khi đến khu vực ấp Cây Cám (xã Đất Đỏ, TPHCM), phương tiện này bất ngờ va chạm với một xe ô tô hiệu Toyota Camry đang dừng bên đường.

Chiếc xe bị lật nghiêng, toàn bộ người bên trong được người dân hỗ trợ, đưa ra ngoài

Cú va chạm mạnh khiến xe 72A-834... mất kiểm soát, tông gãy lan can bên phải, lao xuống vệ đường rồi lật ngửa. Tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng nặng, túi khí bung, một bánh xe văng ra ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người gồm 2 ba mẹ và 1 con trai. Người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Chiếc xe Camry dừng bên đường cũng hư hỏng nặng

Nhận tin báo, lực lượng Đội CSGT số 2 (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an địa phương có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.