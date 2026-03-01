Chiều 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 bà cháu tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, ông Hoàng Trung Tín (59 tuổi) lái xe ô tô 7 chỗ chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Kim Diệu (59 tuổi) cùng cháu gái Hoàng Thiên A.N. (10 tuổi) đi trên ĐT 753 theo hướng Đồng Xoài đi Trị An.

Chiếc xe bị lật

Khi xe đi đến đoạn qua ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi thì bất ngờ lật ngang khi ôm cua. Vụ tai nạn bà Diệu và cháu N. tử vong tại chỗ, ông Tín bị thương, xe ô tô bị hư hỏng.

Nhận tin, công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ tai nạn.