Xót xa hiện trường vụ lật xe ở Đồng Nai: Cháu gái 10 tuổi tử vong cùng bà nội sau cú ôm cua định mệnh

Chuyến đi định mệnh trên chiếc xe 7 chỗ đã mãi mãi dừng lại tại ấp Đồng Tân. Cú lật xe bất ngờ khiến bà D. và cháu nội tử vong tại chỗ, người chồng cầm lái may mắn sống sót nhưng nỗi đau để lại là quá lớn.

Chiều 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 bà cháu tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, ông Hoàng Trung Tín (59 tuổi) lái xe ô tô 7 chỗ chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Kim Diệu (59 tuổi) cùng cháu gái Hoàng Thiên A.N. (10 tuổi) đi trên ĐT 753 theo hướng Đồng Xoài đi Trị An.

Xót xa vụ lật xe ở Đồng Nai: Cháu gái 10 tuổi và bà nội tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Chiếc xe bị lật

Khi xe đi đến đoạn qua ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi thì bất ngờ lật ngang khi ôm cua. Vụ tai nạn bà Diệu và cháu N. tử vong tại chỗ, ông Tín bị thương, xe ô tô bị hư hỏng.

Nhận tin, công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo Đời sống và pháp luật Copy link 03/01/2026 17:20 (GMT +7)
