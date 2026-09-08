Thuốc chống nghiện Đầu Xuân Tươi Sáng liều cao: Loan Niệm chỉ có trong phim, ngoài đời toàn là tạp niệm

Mới đây, một đoạn clip hài hước liên quan đến bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đã được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nội dung đoạn clip khá đơn giản nhưng lại khiến những người đang mê mẩn bộ phim phải phì cười. Người thực hiện đặt một phân cảnh trong Đầu Xuân Tươi Sáng bên cạnh phiên bản diễn lại theo phong cách đời thực, qua đó tạo nên sự đối lập cực kỳ thú vị.

Video hài Loan Niệm và Tạp Niệm gây cười cho khán giả

Ở phiên bản trên phim, đương nhiên khán giả được thưởng thức những hình ảnh đúng chuẩn ngôn tình giữa Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) và Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên). Thế nhưng khi chuyển sang phiên bản đời thực, mọi thứ lập tức thay đổi 180 độ. Cả Thượng Chi Đào lẫn Loan Niệm đều khiến người xem phải ba chấm, nhưng gây sốc nhất chắc chắn vẫn là nam chính.

Nếu Loan Niệm phiên bản ngôn tình đẹp trai lung linh, thần thái ngời ngời, mỗi lần xuất hiện đều mang theo cảm giác nam chính bước ra từ tiểu thuyết, thì Loan Niệm phiên bản đời thực lại biến thành một anh chú có thân hình mũm mĩm và gương mặt bình thường như bao người.

Đầu Xuân Tươi Sáng phiên bản trung niên.

Sự tương phản quá lớn giữa hai phiên bản khiến đoạn clip trở nên hài hước, đặc biệt với những khán giả đã quen nhìn Tỉnh Bách Nhiên trong hình tượng Loan Niệm suốt thời gian qua. Chưa dừng lại ở đó, một đoạn clip khác với chủ đề Đầu Xuân Tươi Sáng phiên bản trung niên cũng khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Lần này, các nhân vật quen thuộc trong phim thậm chí còn cố tình bị làm xấu và già đi một cách quá lố. Chính sự cường điệu ấy lại tạo nên hiệu ứng gây cười.

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng nhanh chóng nhập cuộc. Có người nói đùa rằng đúng là Loan Niệm chỉ có trên phim, còn ngoài đời người ta chỉ có tưởng niệm và tạp niệm. Một số người thậm chí gọi những đoạn parody này là thuốc chống nghiện Đầu Xuân Tươi Sáng liều cao.

Đầu Xuân Tươi Sáng đang "dặm bùa" khán giả cực mạnh.

Thực tế, chính những nội dung ăn theo đầy hài hước như vậy cũng phần nào cho thấy sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng. Khi một bộ phim đủ nổi tiếng để các nhân vật, phân cảnh và câu chuyện của nó liên tục trở thành đề tài chế ảnh, làm parody hay bàn luận trên mạng xã hội, rõ ràng khán giả vẫn chưa muốn rời khỏi thế giới của bộ phim.

Đầu Xuân Tươi Sáng xoay quanh chuyện tình của Loan Niệm, giám đốc sáng tạo tài năng, tốt bụng nhưng có phần độc miệng tại công ty truyền thông Lime và Thượng Chi Đào, cô gái trẻ vừa đặt chân tới Bắc Kinh để bắt đầu hành trình lập nghiệp.

Hai con người với tính cách, hoàn cảnh và cách nhìn cuộc sống khác biệt bị đối phương thu hút rồi nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, những khác biệt trong suy nghĩ khiến mối quan hệ của họ phải trải qua không ít sóng gió. Loan Niệm và Thượng Chi Đào từng lựa chọn chia tay, trải qua quãng thời gian xa cách trước khi một lần nữa tìm về bên nhau.