Vụ việc nhân viên quán cà phê tại khu đô thị Times City bị khách hành hung ngay tại quầy thu ngân sau nhiều lần nhắc nhóm khách không hút thuốc trong không gian kín, khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đã khiến dư luận xôn xao.

Đoạn clip lan truyền cho thấy trong lúc nhân viên đang làm việc tại quầy, một người đàn ông bất ngờ lao tới đấm liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân gục xuống sàn. Ngay sau đó, một khách nam khác mặc vest nhanh chóng bước tới, vừa ra hiệu vừa hô to “thôi, thôi, thôi”, buộc người tấn công dừng lại và quay về bàn.

Nam thanh niên được dân mạng ví như "tổng tài" khi ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội gây xôn xao

Theo dõi toàn bộ diễn biến, nhiều người bức xúc trước hành vi côn đồ của kẻ ra tay, đồng thời không khỏi tò mò về nhân vật mặc vest được cho là người “ra lệnh” rồi lại ra hiệu dừng chỉ bằng cái giơ tay và ba từ “thôi, thôi, thôi”. Sau khi clip lan truyền, nhân vật này được dân mạng gọi vui là “tổng tài” – cách ví von dành cho người có phong thái thành đạt, như một lãnh đạo doanh nghiệp.

Không ít cư dân mạng còn nhanh chóng truy tìm danh tính của người đàn ông mang dáng dấp “tổng tài” này để xác minh liệu anh có thật sự là doanh nhân ngoài đời thực như đồn đoán hay không. Theo thông tin trên trang Facebook cá nhân, nam thanh niên tên N.V.T. được giới thiệu là Chủ tịch của W.B.A - một khóa học tài chính gia đình.

Trên website của chương trình này, khóa học được quảng cáo chỉ dạy trực tuyến qua Zoom, với mức phí đăng ký giảm từ 1.000.000 đồng xuống còn 299.000 đồng. Nội dung khóa học được giới thiệu giúp học viên quản lý tài chính cá nhân, trang bị kiến thức cơ bản để hướng tới cuộc sống an toàn, độc lập và thịnh vượng.

Ngoài ra, T. còn điều hành một nhóm “Ý tưởng khởi nghiệp” thu hút hơn 200.000 thành viên và thường xuyên đăng tải hình ảnh những buổi họp, gặp gỡ cùng nhiều bạn trẻ.

Khoảnh khắc nam thanh niên đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội do camera an ninh ghi lại

Liên quan đến sự việc đánh nhân viên quán cà phê, chiều 18/9, vị "tổng tài" cũng đã chia sẻ bài viết để gửi lời xin lỗi.

"Hiện tôi cùng em trai đang làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng và cũng đã chủ động liên hệ, phối hợp với phía quán để sự việc được xử lý đúng mực. Thay mặt em trai, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn nhân viên và tập thể quán cà phê, cũng như tới mọi người đã phải bận tâm vì câu chuyện này.

Mong rằng tất cả chúng ta có thể nhìn sự việc với tinh thần tôn trọng, cảm thông và thượng tôn pháp luật, để mọi chuyện sớm khép lại trong sự bình yên", anh T. viết.

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc. Dư luận mong chờ cơ quan chức năng sớm công bố kết quả điều tra để có cái nhìn đầy đủ, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi người cần giữ bình tĩnh, tuân thủ quy định nơi công cộng để tránh những hành vi bạo lực đáng tiếc như trên.