Theo hình ảnh trong clip, một nhóm 4 người khách đang ngồi ngoài bàn thì một người đàn ông đeo kính được cho là chỉ tay, ra lệnh cho một thanh niên đi cùng. Ngay sau đó, người thanh niên mặc vest đen tiến thẳng vào khu vực quầy thu ngân và tấn công nam nhân viên quán. Bị bất ngờ, nhân viên này đứng dậy phản ứng nhưng lập tức bị đấm ngã xuống sàn. Một nhân viên khác vội can ngăn, trong khi người đàn ông ngồi ngoài giơ tay ra hiệu dừng lại.

Sự việc xảy ra khiến nhiều khách có mặt trong quán thời điểm đó bất ngờ, sững sờ. Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Người trong cuộc lên tiếng

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, nam thanh niên được cho là người ngồi ngoài bàn - cũng là anh trai của thanh niên mặc vest đen - đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, đưa ra “thông báo chính thức” về vụ việc.

Theo người này, sự việc xảy ra vào khoảng 14h20 ngày 17/9. Anh cùng bạn bè vào quán và mang theo một tẩu thuốc mới để kiểm tra vì thấy bị tắc. “Tôi không hề hút thuốc trong quán”, người này khẳng định.

Trong quá trình đó, nhân viên quán có nhắc nhở “ở đây không được hút thuốc”, song theo lời kể, giọng nói nhỏ, không rõ chủ ngữ. Nam thanh niên cho rằng mình không bị nhắc nên vẫn tiếp tục xử lý tẩu. Sau đó, nhân viên được cho là đã có lời lẽ xúc phạm khiến không khí căng thẳng.

Nào đăng được chia sẻ lên mạng xã hội

Người anh cho biết, khi nhờ em trai ra hỏi lại để làm rõ, nhân viên quán có hành vi “trợn mắt lườm và nắm tay định tấn công”. Em trai phản xạ tự vệ bằng một cú tát. Ngay sau đó, người này lập tức ra hiệu can ngăn và sự việc dừng lại.

Ngoài ra, anh này khẳng định đoạn video được lan truyền trên mạng đã bị “cắt ghép, bỏ đầu bỏ đuôi”, dẫn đến việc dư luận hiểu nhầm, làm sai lệch bản chất sự việc.

Cũng trong bài đăng, người này cho biết gia đình đã làm việc với Công an phường Vĩnh Tuy, đề nghị trích xuất toàn bộ camera an ninh của quán để làm rõ sự thật. Đồng thời, họ cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra việc phát tán clip bị cho là “cắt ghép, vu khống”.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bằng chứng, nhân chứng và hồ sơ y tế nếu cần. Mong mọi người không chia sẻ hay phán xét dựa trên những đoạn video chưa đầy đủ”, người này viết.

Theo bài đăng, hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy thụ lý, làm rõ.

Gia đình người bị hành hung bức xúc

Trao đổi trên báo Lao Động vào khuya ngày 17/9, ông N.Đ.M. (59 tuổi, ở phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội) xác nhận con trai ông là nạn nhân trong vụ việc.

Theo ông M., quán cà phê nơi xảy ra sự việc là quán của gia đình ông, anh Đ. làm thu ngân tại đây hơn 1 năm qua. Thời điểm xảy ra sự việc, nhóm khách vào quán sử dụng dịch vụ và có một người đàn ông trong nhóm này hút thuốc lá dù cửa hàng có quy định và đặt biển khách hàng vui lòng không hút thuốc lá.

Thấy việc khách hút thuốc lá ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nên anh Đ. có ra nhắc nhở khách 2 lần với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự song khách vẫn tiếp tục hút thuốc. Đến lần thứ 3, anh Đ. nhắc khách tuân thủ quy định của quán rồi di chuyển vào quầy thu ngân. Lúc này, người hút thuốc có hành động chỉ tay và lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm 2 phát vào mặt anh Đ. Bị đánh, nạn nhân choáng váng ngã xuống sàn. Một lúc sau thì nhóm khách này rời đi.

Người đàn ông hút thuốc và nam thanh niên đã xông vào đánh nam nhân viên quán cà phê

Sau khi bị đánh, anh Đ. ù tai, choáng váng, đau vùng mặt bên trái,... phải đi nằm nghỉ ngơi, không thể tiếp tục làm việc. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông M. biết tin nên đến quán và đưa con trai đến bệnh viện để chụp chiếu, theo dõi tình trạng sức khỏe, đồng thời trình báo sự việc với Công an phường Vĩnh Tuy.

Ông M. nói thêm, anh Đ. vốn hiền lành, ngoan ngoãn. Xem cảnh con bị đánh qua camera, ông M. rất xót xà bức xúc. Gia đình hiện rất lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của con. Người cha cũng cho rằng, cử chỉ, hành động của một số đối tượng trên là rất phản cảm.

Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông M. và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.