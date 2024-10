Bộ phim truyền hình Việt Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp tuy không nổi đình đám nhưng cũng gặt hái được khá nhiều thành công tính đến thời điểm hiện tại. Phim ghi nhận gần 300 triệu lượt xem trên các nền tảng, đạt 4,4% tỷ suất người xem trung bình trên đài VTV9. Ngoài ra trên nền tảng phát hành trực tuyến của nó, phim luôn nằm trong top xu hướng với hơn 11 triệu lượt xem cùng 4,9/5 điểm đánh giá.

Một trong số những chủ đề hot, được cư dân mạng quan tâm nhất ở bộ phim này là sự xuất hiện của cặp đôi oan gia Trung Quân (Thuận Nguyễn) - Bình An (Bích Ngọc), đặc biệt là chàng tổng tài "mỏ hỗn" Trung Quân với hàng loạt những lời thoại khiến người xem bật cười.



Là cậu cả của gia đình tài phiệt, Trung Quân không vì thế mà dựa dẫm vào bố. Anh tự lập và trở thành một luật sư giỏi. Sở hữu vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng Trung Quân lại luôn vui vẻ, hài hước, thậm chí là nghịch ngợm, cốt là muốn che giấu nỗi đau mất mẹ. Vốn dĩ anh và Bình An là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng vì Bình An lạc mất gia đình nên hai người cũng mất liên lạc. Tới khi gặp lại, họ hoàn toàn không còn nhận ra nhau và trở thành cặp đôi oan gia "mỏ hỗn", liên tục cạnh khóe, chọc tức đối phương. Dù vậy nội tâm của Quân lại rất ấm áp, dù buông lời cay độc nhưng thực tế anh lại muốn Bình An tốt hơn và rất tôn trọng niềm đam mê với thêu thùa của cô.

Dù hay đôi co nhưng Quân lại là người ở cạnh lúc Bình An khó khăn

Hiện người xem đặc biệt thích thú với những phân cảnh của Trung Quân nói riêng và của cặp đôi tổng tài - lọ lem nói chung. Vẻ ngoài điển trai của Thuận Nguyễn, vóc dáng cao ráo đáng ngưỡng mộ, dù mặc vest hay trang phục đơn giản cũng toát ra khí chất của một tổng tài khiến nhiều chị em "đổ gục". Quan trọng hơn cả là chemistry rất tốt của anh với bạn diễn Bích Ngọc khiến cho cặp đôi Quân - An dù liên tục cãi lộn nhưng vẫn toát ra cảm giác couple vô cùng đáng yêu. Chính bởi sự đáng yêu này, không ít khán giả đã nhiệt tình đẩy thuyền cả cặp Quân - An lẫn Bích Ngọc - Thuận Nguyễn ngoài đời thật.

Bình luận của khán giả: - Mê cặp Thuận Nguyễn - Bích Ngọc quá đi, đẹp đôi chết đi được. - Hai bạn này yêu nhau ngoài đời là tuyệt vời luôn, visual đúng trời sinh một cặp. - Thuận Nguyễn đóng phim truyền hình hay hơn điện ảnh này, vai này đúng hợp luôn, chemistry với Bích Ngọc cũng đỉnh nữa. - Cặp này dễ thương quá đi. Đẹp trai đẹp gái dữ vậy trời.

Diện mạo điển trai của Thuận Nguyễn

Nguồn ảnh: NSX