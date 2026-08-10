TỔNG HỢP điểm chuẩn BIG4 kinh tế miền Bắc 2026: Nhiều ngành vượt 28 điểm!

Mới đây, 4 trường đại học thuộc nhóm “BIG4 kinh tế miền Bắc” gồm Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Tài chính đã lần lượt công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2026. Mặt bằng điểm chuẩn tại các trường tiếp tục duy trì ở mức cao, trong đó mức cao nhất lên tới 29,7 điểm.

Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn trong ngày 9/8. Theo đó, Kinh doanh quốc tế là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất của trường với 26,61 điểm. Bên cạnh Kinh doanh quốc tế, ba ngành khác của Học viện Ngân hàng có điểm chuẩn trên 26 là Kiểm toán, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Điểm chuẩn năm 2026 của Học viện Ngân hàng

Năm 2026, Học viện Ngân hàng tuyển 4.690 chỉ tiêu thông qua 4 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Về học phí, Học viện Ngân hàng dự kiến mức học phí chương trình chuẩn đối với khối ngành Kinh doanh, quản lý và pháp luật khoảng 27,8 triệu đồng/năm. Khối ngành Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê có mức học phí khoảng 29,4 triệu đồng/năm học, trong khi khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi khoảng 28,35 triệu đồng/năm.

Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí dự kiến khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có mức học phí khoảng 340-380 triệu đồng/khóa nếu học tập tại Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại thương

Cũng trong ngày 9/8, Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2026 với mặt bằng đầu vào tiếp tục ở mức rất cao.

Tại trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình có điểm xét tuyển theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 dao động từ 25 đến 29,7 điểm. Mức cao nhất là 29,7 điểm, thuộc Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại.

Tiếp đó, Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng có mức điểm trúng tuyển 29,5 điểm. Nhiều chương trình khác như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển từ 28 điểm trở lên.

Cũng trong ngày 9/8, Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2026

Đối với nhóm ngành thuộc lĩnh vực công nghệ gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, điểm trúng tuyển là 34,66 điểm. Nhóm ngành này được xét tuyển theo thang điểm 40, trong đó môn Toán được nhân hệ số 2. Đối với các ngành, chương trình xét tuyển theo thang điểm 40, trường không áp dụng chênh lệch điểm trúng tuyển giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp xét tuyển khác.

Tại Phân hiệu TP.HCM, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 của các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 dao động từ 26,8 đến 28,5 điểm. Trường cũng tiếp tục tuyển sinh tại Cơ sở Quảng Ninh với điểm trúng tuyển 23 điểm, áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển và không có chênh lệch giữa tổ hợp A00 với các tổ hợp khác.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm chuẩn năm 2026 cho 88 ngành và chương trình đào tạo, với mức điểm từ 23,48 đến 28,84/30.

Ngành Kiểm toán vươn lên dẫn đầu với 28,84 điểm, thay thế Thương mại điện tử, vốn là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường trong năm trước. So với năm 2025, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân gần như không thay đổi, chỉ tăng 0,01 điểm ở mức cao nhất.

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2026 cho 88 ngành và chương trình đào tạo, với mức điểm từ 23,48 đến 28,84/30

Ngoài Kiểm toán, một số ngành và chương trình của trường có điểm chuẩn trên 28 điểm gồm Hệ thống thông tin quản lý, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB), Kinh doanh quốc tế và Kinh tế Quốc tế. Ở chiều ngược lại, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững là ngành có điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 23,48 điểm.

Học viện Tài chính

Học viện Tài chính cũng công bố điểm chuẩn vào tối 9/8 với 34 chương trình đào tạo. Ngành Kiểm toán tiếp tục dẫn đầu với 28,07 điểm, đồng thời không có ngành nào trong trường có điểm chuẩn dưới 21 điểm.

So với năm 2025, điểm chuẩn ngành Kiểm toán tăng 1,47 điểm, tiếp tục củng cố vị trí là ngành có mức đầu vào cao nhất tại Học viện Tài chính trong nhiều năm. Đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng đúng điểm trúng tuyển, trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT từ 8 điểm trở lên và thứ tự nguyện vọng từ 1 đến 6.

Chương trình có đầu vào thấp nhất tại Học viện Tài chính là Quản trị kinh doanh khách sạn định hướng AHLEI với 21 điểm. Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn cao hơn mức này, trong đó nhiều ngành lấy từ 25 đến 26 điểm.

Học viện Tài chính cũng công bố điểm chuẩn vào tối 9/8 với 34 chương trình đào tạo

Năm nay, Học viện Tài chính tuyển sinh tại trụ sở chính ở Hà Nội cùng hai phân hiệu mới tại TP.HCM và Hưng Yên, với tổng chỉ tiêu gần 8.600, tăng hơn 2.500 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Về học phí, với khóa tuyển sinh năm 2026, chương trình chuẩn đào tạo tại cơ sở Hà Nội dự kiến có mức học phí 22-35 triệu đồng/năm, trong khi mức học phí tại Hưng Yên khoảng 22 triệu đồng/năm.

Các chương trình chất lượng cao định hướng chứng chỉ quốc tế có mức học phí dự kiến 50-55 triệu đồng/năm. Với chương trình liên kết đào tạo, học phí khoảng 75-80 triệu đồng cho những năm học trong nước; học phí năm cuối tại nước ngoài được tính theo mức thu của trường đối tác ở Anh, tương tự năm trước.

Nhìn chung, điểm chuẩn năm 2026 của nhóm “BIG4 kinh tế miền Bắc” tiếp tục cho thấy sức cạnh tranh rất lớn ở các ngành kinh tế, kinh doanh, tài chính, kiểm toán và logistics. Trong đó, Đại học Ngoại thương ghi nhận mức điểm cao nhất với 29,7 điểm, còn nhiều ngành tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Tài chính cũng tiến sát hoặc vượt mốc 28 điểm.

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