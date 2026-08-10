Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố điểm chuẩn 2026

Trường xét tuyển bằng kết quả học tập THPT, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, kỳ thi V-SAT và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm chuẩn năm 2026 cao nhất 29,77 điểm ở ngành Tài chính - ngân hàng chương trình tiếng Anh toàn phần theo đánh giá năng lực.

Cùng ngành này, điểm trúng tuyển theo V-SAT là 28,31 điểm, học bạ 23,01 điểm và điểm thi tốt nghiệp THPT 22,25 điểm.

Một số ngành khác của chương trình này cũng có điểm khá cao. Ngành marketing đạt 26,17 điểm theo đánh giá năng lực và 27,83 điểm theo V-SAT; kinh doanh quốc tế lần lượt đạt 27,09 và 27,8 điểm.

Nếu xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất nhóm này với 26 điểm, tiếp theo là quản trị kinh doanh 24,25 điểm, marketing 23,33 điểm và tài chính - ngân hàng 22,25 điểm.

Ở chương trình chuẩn, hệ thống thông tin quản lý có điểm chuẩn cao nhất theo phương thức thi tốt nghiệp THPT, với 25,41 điểm. Ngành này có mức điểm khá đồng đều ở bốn phương thức, từ 25,41 - 26,03 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau: