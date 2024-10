Tổng giám đốc VCCorp: "Cuộc đời con người có tận 50 năm để làm việc, dùng một ứng dụng để phục vụ công việc tốt hơn là điều cần thiết"

Tổng giám đốc VCCorp ông Nguyễn Thế Tân.

Chiều 18/10 sự kiện ra mắt Lotus Chat - ứng dụng nhắn tin do người Việt phát triển đã diễn ra. Trước thực tế rằng trong môi trường chat hiện tại người dùng đang gặp nhiều vấn đề như: Bị làm phiền, mất an toàn, lộ thông tin, dễ bị lừa, dễ hỏng việc... VCCorp đã phát triển Lotus Chat nhắm đến việc xây dựng một môi trường chat an toàn hơn trong giao tiếp, hiệu quả hơn trong công việc.

Tại đây, ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc Lotus Chat, trưởng dự án đã nêu bật 4 trụ cột chính để xây dựng nên ứng dụng Lotus Chat. Theo đó, ông Tân cho biết: “4 trụ cột chính để xây dựng nên Lotus Chat là an toàn trên mạng; bảo vệ chủ động; phục vụ công việc tốt hơn và luôn sẵn sàng”.

Về chức năng an toàn trên mạng , trưởng dự án Lotus cho biết ứng dụng giúp bảo mật những thông tin quan trọng khi giao tiếp bằng một vài thao tác nhỏ, ngăn chặn rò rỉ những hình ảnh hay thông tin nhạy cảm với tính năng ngăn forward, download hay tự xóa sau khi đối phương xem. Người dùng sẽ cảm thấy yên tâm và tin cậy khi mọi thông tin được bảo vệ tối đa, không lo ngại bị “leak” và lộ dữ liệu cá nhân hay tự động bị thêm vào các hội nhóm trên mạng.

Chống làm phiền, bảo vệ thông tin cá nhân là một trong những giá trị đầu tiên về an toàn mà Lotus Chat mang tới cho người dùng. Nhờ các tính năng như bí danh, mục “Mặc kệ” và cài đặt ẩn thông tin cá nhân với người lạ khi bị tìm kiếm số điện thoại hay chuyển tiếp tin nhắn, người dùng có thể yên tâm khi tham gia vào bất kỳ nhóm nào trên Lotus Chat. Người dùng không còn phải tạo nhiều tài khoản khác nhau, mua vài số điện thoại khác nhau để tham gia những nhóm chứng khoán hay nhóm săn sale vì sợ bị làm phiền, bị người khác phát hiện, để ý. Chỉ với vài thao tác, chức năng bí danh sẽ giúp chúng ta “ẩn mình” tuyệt đối ở bất kỳ group nào.

Lotus Chat cũng là ứng dụng bảo vệ chủ động . Nói về tính năng này, Tổng giám đốc VCCorp cho biết: Với những người thường xuyên bàn chuyện quan trọng qua chat, những tính năng như ảnh bảo mật, kho bảo mật, đoạn chat bảo mật, tự xóa tin nhắn, chống xóa sửa tin nhắn hay mã hóa trên đường truyền giúp các nội dung quan trọng, nội dung nhạy cảm của bạn không thể bị nhòm ngó. Chỉ bằng một vài thao tác nhỏ, bạn có thể ngăn chặn rò rỉ hình ảnh hay thông tin nhạy cảm với tính năng gửi ảnh nhạy cảm, chống forward, download và hạn chế đối phương chụp màn hình. Người dùng sẽ cảm thấy yên tâm khi mọi thông tin luôn được an toàn nhờ Lotus Chat.”

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thế Tân cũng nhấn mạnh rằng "cuộc đời con người có tận 50 năm để làm việc vì vậy sử dụng một ứng dụng để phục vụ công việc tốt hơn là điều cần thiết".

Hiểu được điều này, Lotus Chat đã thiết kết các chức năng chuyên biệt để phục vụ cho công việc. Trên Lotus có những tính năng được thiết kế để cải thiện những tình huống thường gặp nhất trong công việc, giúp mọi thứ thuận tiện, trôi chảy hơn. Các tính năng như convo, ghi âm cuộc gọi, pin top chỉ định ,… hỗ trợ việc trao đổi, làm việc theo nhóm trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, nhất là với khối lượng thông tin khổng lồ mà bạn phải xử lý mỗi ngày với nhiều nhóm khác nhau. Lotus Chat cũng muốn giúp bạn bảo vệ thông tin và dữ liệu công việc. Người dùng không lo bị mất data, mất ảnh, mất file. Kho lưu trữ giúp bạn cất các file đang làm dở để về nhà hoặc qua máy khác làm tiếp; lưu giữ nhưng đường link hay data thường xuyên phải dùng để có thể truy cập hoặc chia sẻ nhanh chóng cho bất kỳ ai.

Đồng thời, Lotus Chat luôn sẵn sàng phục vụ ở mọi nơi, mọi lúc , ngay khi người dùng cần. Lotus Chat cho phép người dùng chỉ cần đăng nhập là đoạn chat, ảnh, tài liệu đã sẵn sàng để sử dụng, không cần thao tác đồng bộ, không phải lo file ảnh để lâu bị mất, bị xóa.

“Luôn sẵn sàng, giao tiếp liền mạch trên mọi thiết bị là những giá trị mà Lotus mang tới cho người dùng thông qua các chức năng đồng bộ tức thời, login nhanh bằng QRcode, hộp lưu trữ hay cuộc gọi đổ chuông trên mọi thiết bị….” , ông Tân cho biết.

Tại buổi ra mắt ứng dụng Lotus Chat khi trả lời câu hỏi tại sao lại chọn thời điểm này để ra mắt, ông Nguyễn Thế Tân cho biết: "Trong Lotus Chat, chúng tôi có rất nhiều cái mới. Làm sao để tạo ra ứng dụng dễ dùng và hiệu quả là một quá trình. Sau khoảng 3 năm ấp ủ, tới bây giờ tin rằng sản phẩm thuyết phục được người dùng, chúng tôi quyết định ra mắt" .