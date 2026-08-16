Tổng giám đốc và nữ giám đốc bị khởi tố cùng vợ chồng Huấn Hoa Hồng là ai?

Tối ngày 15/8/2026, Bộ Công an cho biết, ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (SN 1985, quê Yên Bái cũ, còn gọi là Huấn Hoa Hồng) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài Huấn, cơ quan điều tra cũng khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với vợ Huấn là Phạm Thị Ngọc Linh (chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh). Ngoài ra, có 3 đối tượng bị khởi tố cùng tội danh là Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc) và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).

Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Huấn Hoa Hồng (giữa) - Ảnh: Bộ công an

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Cụ thể, thông tin trên Vietnamnet cho hay, cơ quan điều tra xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều người, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa, với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Việc khám xét tại nơi ở của Huấn Hoa Hồng thu hút rất đông người theo dõi - Ảnh: Đại đoàn kết

Huấn còn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Nội dung này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 6/8, nhà Huấn tại khu đô thị thuộc xã Gia Lâm, đã bị khám xét đã thu hút sự tò mò của hàng trăm người.

Bùi Xuân Huấn, 41 tuổi, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng có 3,7 triệu lượt theo dõi và tài khoản TikTok có 5,9 triệu lượt. Huấn thường livestream bán hàng, chia sẻ về cuộc sống thường ngày, làm từ thiện.

Từ cuối tháng 7, Huấn được nhắc đến nhiều hơn khi thách thức với TikToker Vua Quạt trên mạng xã hội xoay quanh chuyện từ thiện. Cuộc tranh cãi kéo theo Khánh Sky, Vua Quạt và Hồ Văn Khoa bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng hoặc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.