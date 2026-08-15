Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 10/8, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Trong số này, Bùi Xuân Huấn bị bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bốn bị can còn lại gồm Hoàng Ngọc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc; Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh; và Kiều Thị Hồng, vợ ông Cường.

Theo tìm hiểu được biết, Phạm Thị Ngọc Linh - vợ Huấn Hoa Hồng dù không vướng nhiều tai tiếng như chồng nhưng cô nàng cũng được nhiều người biết đến với danh hiệu hot girl chuyên kinh doanh các loại nước hoa, mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp.

Theo một số bài viết, Linh khởi nghiệp từ năm 2015 chỉ với vài trăm nghìn đồng vốn ban đầu, rồi dần mở rộng quy mô nhờ khả năng bán hàng và tiếp thị trên mạng xã hội. Với ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang thay đổi linh hoạt cùng khả năng giao tiếp tốt, Linh nhanh chóng tạo dựng thương hiệu cá nhân riêng biệt.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống, công việc và gia đình lên TikTok, Facebook - những nền tảng mà cô đang sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, trang facebook cá nhân của Ngọc Linh sở hữu 791.000 người theo dõi.

Từ khoảng năm 2022, cả Ngọc Linh cùng chồng là Huấn Hoa Hồng đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử. Các buổi livestream thu hút hàng nghìn lượt xem, được dàn dựng bài bản.

Không chỉ livestream bán hàng mà theo thông tin trên tạp chí điện tử Viettimes cho biết, hai vợ chồng Bùi Xuân Huấn còn cùng nhau góp vốn thành lập nhiều công ty.

Theo đó, năm 2018, Bùi Xuân Huấn là một trong 3 cổ đông sáng lập CTCP Dịch vụ FB Châu Á với vốn điều lệ ban đầu là 8 tỷ đồng. Trụ sở công ty khi đó tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Một lần nữa, 3 cổ đông sáng lập đều là những cái tên quen thuộc đã đề cập ở trên: Bùi Xuân Huấn nắm 30% vốn điều lệ, Tăng Thị Kim Liên góp 20% và Nguyễn Duy Nhất góp 50% vốn. Tỷ lệ sở hữu này giống với CTCP Dịch vụ 168.

Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật lại là bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997, nơi ở: Kon Tum). Vợ của Huấn Hoa Hồng thường xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên cả Facebook và TikTok.

Ngành nghề kinh doanh chính của Dịch vụ FB Châu Á đăng ký là dịch vụ quảng cáo thương mại, ngoài ra còn có bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet.

Trong một tờ khai lên cơ quan chức năng, Dịch vụ FB Châu Á cho biết ông Nguyễn Duy Nhất (sinh năm 1976) là Chủ tịch HĐQT. Trong vòng hơn 2 năm hoạt động, Công ty Dịch vụ FB châu Á thường được Huấn Hoa Hồng nhắc tới là kiếm về rất nhiều tiền trong các buổi livestream. Thế nhưng công ty này lại liên tục đổi người đại diện pháp luật.

Khi thành lập, bà Liên (một trong 3 cổ đông sáng lập) nắm chức vụ tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật.

Tới đầu năm 2019, chức vụ và vị trí này được bàn giao cho bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997) – là vợ của Huấn Hoa Hồng.

Chưa tròn một năm tới tháng 12/2019, người đại diện pháp luật của Công ty Dịch vụ FB châu Á lại tiếp tục chuyển sang ông Nguyễn Trần Trường Giang (sinh năm 2001, trú tại Tiền Giang).

Tháng 5/2020, bà Linh tiếp tục là người đại diện pháp luật cho công ty và giữ vị trí này tới thời điểm hiện tại. Tổng số lao động mà công ty đăng ký với cơ quan chức năng cũng chỉ là 2 người.

Ngoài ra một điểm đáng lưu ý khác là báo cáo công bố vào tháng 10/2019 cũng cho thấy, hai cổ đông sáng lập là Nguyễn Duy Nhất và bà Tăng Thị Kim Liên có chung địa chỉ thường trú, đó là 235/34 Cao Văn Lầu, quận 6, TP HCM. Theo cập nhật, Dịch vụ FB Châu Á không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bẵng đi một thời gian, gần 4 năm sau, ngày 21/2/2022, Huấn Hoa Hồng cùng vợ là Phạm Thị Ngọc Linh đứng ra lập CTCP Tập đoàn HL Group với vốn điều lệ 99,99 tỷ đồng.

Trong đó, Huấn Hoa Hồng góp 55% vốn, bà Phạm Thị Ngọc Linh góp 40% và cổ đông Nguyễn Văn Tâm góp 5%.

Huấn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Công ty của hai vợ chồng đặt trụ sở tại Khu đô thị Dương Nội, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Cùng với đó, doanh nghiệp còn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh như bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng ô tô; kinh doanh bất động sản; bán buôn tổng hợp và nhiều lĩnh vực thương mại khác.

Song theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia, ngoại trừ bản công bố thông tin thành lập mới, Tập đoàn HL Group không công bố thêm các văn bản thay đổi khác.

Trong giai đoạn này, Huấn Hoa Hồng cùng vợ thường xuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến hàng sinh lý, trong đó nổi bật là các dòng nước hoa "giá rẻ bất ngờ" được quảng cáo rầm rộ.